南韓今總統大選 民調一面倒看好李在明

南韓總統大選三日正式投票，預計深夜可初步掌握結果。民調領先的共同民主黨候選人李在明，二日大多在他曾任知事的京畿道催票，最後演說安排在首爾汝矣島公園。專家說，李在明仍最有勝算。

大選投票時間為上午六時至晚間八時（台灣時間同日上午五時至晚間七時）。韓聯社報導，各地設置逾一點四萬處投票所，計票工作預計當地晚間八時卅分至四十分陸續啟動，全韓將設有二五四處計票站，投入七萬多名工作人員；這次大選也將首次引入「人工複核機制」，工作人員將在投票機分揀完畢後，逐票人工確認。

本次大選是前總統尹錫悅因去年十二月戒嚴風波，四月遭憲法法院判決彈劾下台後啟動。南韓中央選委會人士說，預計約當地晚間十二時計票將完成七、八成，可初步掌握結果。但最終結果仍將取決實際投票率、各地計票進度及候選人之間差距。預計全部計票將在台灣時間四日上午五時左右結束。

法新社報導，三日大選後，當選者翌日就將上任展開五年任期。韓聯社引述最新民調指出，李在明獲得四成九二支持，國民力量黨候選人金文洙則是三成六八，改革新黨候選人李俊錫獲約一成支持。

李在明二日在被視為他政治故鄉的京畿道城南市舉行記者會，表示民眾選票「可以改變歷史並保護我們的民主」，也承諾會和南韓人民共同形塑國家未來。金文洙二日則在濟州島四三和平公園展開行程，最後也會到首爾，預期和年輕選民見面。

南韓淑明女子大學政治學教授姜珠鉉（譯音）向法新社說，這次大選實質上已成為李在明和反李勢力的競爭，「最近幾份民調顯示，李在明持續維持領先」。