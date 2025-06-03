川普力挺…納夫羅茨基當選波蘭總統 歐洲民粹主義再起

波蘭總統決選結果二日揭曉，保守派民族主義候選人納夫羅茨基以約五成○九得票率翻盤險勝當選。他受到美國總統川普與波蘭民族主義大黨「法律正義黨」支持，其勝出可能顯示波蘭與川普政府關係將強化，也打擊親歐盟派。

四十二歲的歷史學家納夫羅茨基在五月十八日的第一輪投票，還落後總理圖斯克所屬中間派「公民聯盟」的佐薩斯科斯基。佐薩斯科斯基是華沙市長，一日決選以四成九一得票率飲恨，二日承認敗選並祝賀對方。

這場選舉被視為親歐路線和川普式民族主義風格之爭。紐約時報二日報導，此結果將增加歐洲右翼民粹主義運動的動能。美聯社二日報導，納夫羅茨基過去無從政經驗，競選主打愛國主題、傳統天主教價值，以及承諾捍衛波蘭主權，抗衡歐盟和德國等歐盟要角，他的勝利凸顯民族主義論述仍吸引約半數波蘭人，也是歐盟的一次挫敗。

納夫羅茨基五月初曾赴白宮會晤川普，聲稱川普告訴他「你會贏」，川普也比讚和他合影；美國國土安全部長諾姆曾在波蘭一場保守派會議表態支持他。波蘭執政聯盟部分國會議員曾指控川普干預選舉。

波蘭和美國是緊密盟邦，約一萬名美軍駐紮波蘭。總理圖斯克和其政治夥伴過去批評川普，納夫羅茨基的世界觀則貼近川普及「讓美國再次偉大」信條。納夫羅茨基競選口號是「波蘭第一、波蘭人優先」，曾承諾繼續支持鄰國烏克蘭對抗俄羅斯，但也批評政府給烏克蘭難民的福利，聲稱社會福利將優先給波蘭人。

納夫羅茨基的發言經常呼應川普，曾稱烏克蘭沒有感激波蘭人付出，指責烏國總統澤倫斯基傲慢無禮，也反對烏國加入北約。美聯社說，隨著波蘭民眾愈來愈不滿政府耗費鉅資協助烏國難民，若俄烏戰爭進一步延宕，納夫羅茨基可能的路線是讓波蘭從基輔的有力盟友，轉為有條件的夥伴。

羅馬尼亞五月總統選舉是由中間派候選人擊敗極右翼民族主義對手，這讓波蘭自由派更期待歐洲的極右民粹浪潮將消退，但這次選舉結果卻讓該希望破滅。美聯社說，這顯示右翼民粹在歐洲核心地區又一次興起。

納夫羅茨基將在八月六日就職，同為法律正義黨盟友的現任總統杜達將卸任。預計納夫羅茨基形塑波蘭國內和外交政策時，可能引發波蘭與歐盟關係緊張，也將讓波蘭更密切靠向川普政府。

波蘭總統在經濟等政策設定上無決定權，這是圖斯克和其內閣成員的職權，但總統有權否決法案，能阻礙政府的計畫。納夫羅茨基當選將讓波蘭身陷兩大權力中心的分歧，即總統和圖斯克政府。

歐盟執委會主席范德賴恩和澤倫斯基已說，期待繼續和波蘭合作。匈牙利總理奧班等民族主義和疑歐政治人物也紛紛道賀。