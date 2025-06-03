中菲齟齬 菲防長嗆陸媒「使館特工」

今年香格里拉對話期間，共軍與菲律賓代表團針對南海問題爆發唇槍舌戰，大陸官媒記者還遭菲律賓國防部長鐵歐多洛反嗆是「使館特工」，共軍南部戰區昨日披露近期派遣驅逐艦支隊「輾轉多個海域」開展多課目訓練消息，主要針對海上目標和「敵方」岸基火力。

共軍代表團成員綦大鵬、張弛日前在香格里拉對話與菲律賓國防部長鐵歐多洛當面提問，法廣網指出，鐵歐多洛回應大陸提問時先是語帶諷刺說，「感謝你們將政治宣傳演說偽裝成提問」，隨後現場傳出掌聲。他接著抨擊大陸在南海的領土主張，稱對北京缺乏信任是解決南海爭端的「最大絆腳石」。

針對鐵歐多洛的言論，共軍少將孟祥青批評是「罔顧事實，混淆視聽，煽動對抗，挑撥離間，顛倒黑白」，與地區和平穩定的大趨勢背道而馳。

央視旗下「玉淵譚天」昨日指出，菲律賓民間組織「阿廷伊托聯盟」在南海舉辦音樂會，活動疑由美國務院資助，但玉淵譚天記者詢問鐵歐多洛時，對方反嗆「你難道不是使館的特工嗎？」

中菲齟齬升高之際，共軍南部戰區昨發布，「連日來」南部戰區海軍某訓練中心聯合某驅逐艦支隊組織渭南艦、玉林艦等多艘艦艇，輾轉多個海域，開展多個課目訓練，檢驗編隊協同作戰能力和指揮員決策水準。訓練包含打擊海上目標以及「敵方」岸基殘存火力點等。但未透露具體的演習位置。