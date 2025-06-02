快訊

哈佛國際生前景不明…逾50台生就讀中 外交部曝現況 ：密切聯繫

富爸爸作者籲買白銀：別說我沒警告 「股債房」史上最大崩盤將至

桌球／非首次！莊智淵向署長求助信 透露高承睿也曾經沒去成滿貫賽

放映突被取消…「國有器官」在韓影展受阻 策展人疑遭陸施壓

中央社／ 首爾2日專電
紀錄片「國有器官」。圖／取自國有器官官網
紀錄片「國有器官」。圖／取自國有器官官網

關注國際人權問題的首爾翠雀花國際影展5月30日至6月3日在首爾舉行，但在影展開幕前一週內，協辦的電影院無預警取消放映「國有器官」等中國人權相關電影，部分廠商也取消贊助。

描述中國器官移植事件的紀錄片「國有器官」，30日在韓國KBS hall作為第5屆翠雀花國際影展的開幕片放映後，原定將與「時代革命」、「長春事件」、「沉默呼聲」等有關中國人權問題的紀錄片一起在MEGABOX東大門店放映，但在影展前一天，電影院在沒有事前通知的情況下單方面決定取消放映。

對於影展主辦方的抗議，電影院表示「不支持政治性的影展」，但影展總策展人許銀道指出，事前都已經提供資料，影院方不可能不知道他們打算放映什麼電影，突然取消放映，令人難以不懷疑是受到外部施壓。

赴韓參加影展的「國有器官」導演章勇進向媒體表示，他懷疑這次事件是中國在背後施壓，這也讓他想到先前在台灣的狀況，許多電影院、單位因為要放映這部片而收到恐嚇，「但台灣畢竟是民主自由的國家，從台灣網友、警方跟立法院的反應，我對台灣的民主充滿信心」，並相信韓國也是如此。

除了電影院無預警取消放映外，許銀道也透過媒體公開影展前發生的各種「從未想過會在韓國發生的事」，讓他覺得自己不是生活在大韓民國，而是「大韓中國」。

他表示，今年適逢影展第5年，主辦方準備了很多活動，包括在室外免費放映電影，但因為贊助方突然表示今年無法再提供支援、要求撤掉贊助商標等，許多周邊活動都被迫取消。

許銀道也控訴首爾市政府對影展補助不公，指出10名審查委員中只有1人是電影界人士，且僅用10分鐘就審查完20個團體的申請，包括翠雀花在內，只有2個團體落選，懷疑市府是因政治因素不願補助。

翠雀花國際影展是以北韓人權問題為主軸的電影節，近年開始擴及國際人權問題，許銀道說，許多脫北者逃離北韓後都必須經過中國，據稱有數萬脫北者滯留在中國，其中大部分是女性，這也讓他開始關注中國人權問題。

他強調，翠雀花國際影展並不具政治性質，而是為了讓這些國際上的人權問題能被大眾所知。許銀道說，利用紀錄片發聲是一種藝術自由、言論自由，「這不只是個人的權利，也是為了讓社會整體更加健全」，強調不應該因為誰不喜歡，就自我審查，「這不只是放棄藝術，也是放棄民主。」

紀錄片 國有器官 人權

延伸閱讀

「唐山大兄」送行 56年香港海運戲院拆卸招牌謝幕

NFL專欄／法弗紀錄片揭露黑暗面 省思英雄主義

坎城影展閉幕遇大停電放映中斷 疑人為縱火 影響16萬戶

坎城影展／賈法潘納希摘金棕櫚獎　集滿3大影展大滿貫

相關新聞

牽制中國 日媒：日本將與台友邦瓜地馬拉提升為「戰略夥伴」

產經新聞報導，日本政府相關人士今天透露，日本與台灣友邦瓜地馬拉正在協調將雙邊關係提升為「戰略夥伴」。瓜地馬拉總統阿雷巴洛...

放映突被取消…「國有器官」在韓影展受阻 策展人疑遭陸施壓

關注國際人權問題的首爾翠雀花國際影展5月30日至6月3日在首爾舉行，但在影展開幕前一週內，協辦的電影院無預警取消放映「國...

「無黨籍素人」逆襲！從拳擊手到總統 波蘭37萬票之差向右轉

根據波蘭國家選舉委員會網站6月2日公布的統計結果，無黨籍候選人卡羅爾·納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在1日舉行的總統選舉第二輪投票中獲勝，得票率為50.89%。

菲律賓願與北京對話緩解南海緊張 但不排除法律選項

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）接受「日經亞洲」訪問時表示，為緩解南海緊張局勢，菲方考慮與中國展開對話並...

歐菲將展開防務對話 歐盟重申反對中國片面改變現狀

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表卡拉斯已與菲律賓達成協議，雙方同意將就安全和防務展開對話；針對中國在台灣和南海等區...

韓國總統補選將登場！選民陷兩難 只能「選最不壞」？

韓國前總統尹錫悅因突襲發布戒嚴而遭彈劾下台後，當地將於6月3日舉行總統補選來填補政局空窗。在國內社會深度撕裂、經濟動盪未平、對北韓與中國關係日益緊繃的情勢下，新總統必須在內外挑戰中穩住國本，同時，還得面對與美國總統川普之間日益難以預測的盟友關係，韓國人民的選擇，將為東北亞局勢投下關鍵變數。《遠見》整理這次候選人有哪些，以及這次選舉關鍵的議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。