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菲律賓願與北京對話緩解南海緊張 但不排除法律選項

中央社／ 東京2日綜合外電報導
菲律賓外長馬納羅在東京出席日經論壇「亞洲的未來」。 歐新社
菲律賓外長馬納羅在東京出席日經論壇「亞洲的未來」。 歐新社

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）接受「日經亞洲」訪問時表示，為緩解南海緊張局勢，菲方考慮與中國展開對話並建立新的外交安排，但也保留採取法律行動的選項。

根據報導，馬納羅在東京出席日經論壇「亞洲的未來」期間受訪時說：「若要達成這樣的協議，必須符合我們的立場，也就是不得影響我們的主權權利與主權。」

他強調，任何新的安排都將透過「對話與外交」進行協商。「如果有這個可能，我的意思是，我不想關上這扇門，但這並不表示我們會一直朝著這個方向前進。」

近幾週來，中國持續強勢主張對南海大部分海域擁有主權，馬尼拉與北京的海上緊張情勢隨之升溫。馬納羅說：「我們並未挑釁中國，儘管他們這樣說。我希望中國採取較不具挑釁性的行動，並在維護南海自由開放方面展開更多合作。」

馬納羅說：「我們無意在軍事上或透過任何方式挑戰中國。事實上，我們一直表明願意進行對話。」

儘管如此，馬納羅坦言，北京目前尚未向馬尼拉就任何新的安排提出建議。

馬納羅說，儘管菲律賓希望透過協商解決爭端，但仍保留對中國採取法律行動的選項。海牙常設仲裁法院2016年裁決，中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

報導指出，對中國在南海的侵略性行為提出新訴訟，一直是菲律賓的一個法律選項。

馬納羅說：「這始終存在可能性，不能排除。」但他也澄清，菲律賓目前並未積極準備採取這項策略。

中國在2023年延伸「九段線」的行為，激怒台灣、馬來西亞、印尼甚至印度，菲律賓也考慮發布一張「標準地圖」作為回應。

馬納羅指出，菲國政府機構正在討論相關計畫，「許多想法不斷被提出」，因此尚未敲定發布的時間表。

此舉很可能會激怒中國，中方經常指責菲律賓在南海挑起緊張情勢。

馬納羅說：「這就是為什麼我說，這在很大程度也取決於中國如何行動。」他說：「我們會持續行使我們的權利。我認為，只要中國持續在有爭議海域採取侵略性行動，緊張情勢就會一直存在。」

馬尼拉 菲律賓 南海

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