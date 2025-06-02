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菲律賓新任警察總長 矢言以尊重人權方式掃毒

中央社／ 馬尼拉2日專電

今年3月間帶隊逮捕菲律賓前總統杜特蒂的高階警官托瑞（NicolasTorre III），今天就任菲律賓警察總長，矢言強力掃毒，但會在尊重人權與法治的方式下進行。

托瑞今天在位於奎松市的警察總部就任菲律賓警察總長，將領導全國22萬警力。

他在就職後的記者會上坦承，警方有必要強化掃毒力道，將與各里長辦公室及守望相助人員緊密配合，認明販毒者與吸毒者。

托瑞說，掃毒將被列為警局表現考績，「抓愈多愈好」，但他也強調，由他帶領的掃毒行動將會尊重人權，會「活捉」與毒品相關的嫌犯。

根據菲律賓司法部的資料，截至2023年，菲律賓全國約有147萬名吸毒者。有多名台商曾告訴中央社，杜特蒂下台後，菲律賓街頭的吸毒者似乎又多了起來，吸毒者吸完毒後去扒竊或行搶，導致治安惡化。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2016年以掃毒、打擊犯罪等政綱高票當選總統，上任後的6年間發動所謂的「掃毒戰」，有人權團體指控，數以萬計的毒嫌死於「法外處決」，亦即當街擊斃，不給受審機會。

杜特蒂今年3月7日遭國際刑事法院（InternationalCriminal Court）以「違反人道罪」發出逮捕令，他於3月11日結束在香港的一場競選造勢活動，返回馬尼拉國際機場時遭到逮捕，當晚即押往海牙候審。

托瑞就是當天帶隊逮捕杜特蒂的警官，他當時是納卯（Davao）地區警長兼國家警隊刑事調查暨偵查組（PNP-CIDG）的首長。

托瑞今天也在就職演說中承諾整頓治安、保護人權，恢復民眾對警察的信心，具體作法包括：將警察接獲報案後的反應時間縮短到3分鐘、提振警隊士氣與凝聚力、警隊科技現代化，以及追究犯錯警員責任等。

杜特蒂雖被指掃毒違反人權，但在菲律賓仍擁有頗高人氣，即使身陷囹圄，仍在5月的期中選舉以壓倒性優勢當選家鄉納卯市的市長。由於托瑞帶隊逮捕杜特蒂，因此民眾視政治立場而定，對他的觀感也是兩極化。

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菲律賓 杜特蒂 人權

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