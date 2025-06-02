泰國內閣改組傳聞不斷 內政部長否認將被撤換

泰國政壇近來頻傳可能會內閣改組，內政部長、泰自豪黨黨魁阿努廷可能會被撤換，改由為泰黨人士接任。阿努廷今天被記者詢問時否認此事，總理貝東塔也在上週否認內閣改組傳聞。

2023年5月泰國國會眾議院選舉後，為泰黨（pheuthai）在500席中拿下141席成為第2大黨。為泰黨先和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，為了確保席次過半，接著又和幾個親軍方政黨結盟，組合聯合內閣，順利執政。

不過為泰黨和泰自豪黨今年初以來頻傳不合，例如為泰黨提出賭場合法化以刺激經濟的議題，泰自豪黨就持不贊成意見，有傳言指出為泰黨和泰自豪黨可能分道揚鑣，外界因此質疑執政聯盟的穩定度。

加上以為泰黨為首的聯合政府執政成績不佳，特別是經濟表現不如預期，內閣改組傳聞不斷。為泰黨黨魁、總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）的父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）上週公開表示，內政部長一職應該由為泰黨的人擔任，再度在政壇掀起波瀾。

目前內政部長由泰自豪黨黨魁、副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）擔任，外界多認為戴克辛是貝東塔政府背後真正實質有影響力的人，戴克辛的言論讓各界猜測，阿努廷將會被撤換，可能的繼任人選是數位經濟和社會部部長巴瑟（PrasertChantararuangthong）。

阿努廷今天面對泰國媒體詢問時表示，他和貝東塔或是戴克辛並沒有討論到任何內閣職位變動的議題。被問到是否和其他政黨領袖討論類似議題，他表示，從前總理賽塔（Srettha Thavisin）到現在的總理貝東塔，所有部長都全力配合兩位總理，工作關係很順暢沒有問題。

記者詢問阿努廷是否貝東塔和戴克辛給出的訊息不一，他表示，只有總理可以決定內閣職位；記者接著詢問政府裡真正有權力的人是貝東塔還是戴克辛？阿努廷表示，在政府裡，總理就是領導人，他從來不會感到困惑。

貝東塔5月31日被記者詢問最近是否會內閣改組時曾表示，到目前為止沒有任何改變，如果有任何關於為泰黨部長職位的安排，她會親自處理。