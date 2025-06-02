「無黨籍素人」逆襲！從拳擊手到總統 波蘭37萬票之差向右轉

（德國之聲中文網）根據波蘭國家選舉委員會網站6月2日公布的統計結果，無黨籍候選人卡羅爾·納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在1日舉行的總統選舉第二輪投票中獲勝，得票率為50.89%。其競選對手、親歐洲的公民聯盟候選人、華沙市長拉法烏·特扎斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）得票率為49.11%。波蘭人口近3800萬，此次選舉的登記選民約有2900萬人，投票率約為71.63%。兩名候選人均獲得超過1000萬張選票，納夫羅茨基比特扎斯科夫斯基多獲得約37萬張選票。波蘭5月18日舉行總統選舉，沒有候選人獲得超過半數選票。得票率領先的納夫羅茨基和特扎斯科夫斯基因此於6月1日進入第二輪投票。

42歲的納夫羅茨基是一名無黨派的保守派歷史學家、曾為業餘拳擊手，無從政經驗，此次代表波蘭最大反對黨法律與公正黨（PiS）參選。該黨在2015年至2023年為波蘭執政黨，執政期間曾將司法機構置於政治控制之下，並因干涉三權分立而與布魯塞爾歐盟方面發生持續衝突。2023年，波蘭中左翼聯盟重新執政，前歐盟理事會主席圖斯克重任總理，但他與來自法律與公正黨的總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）之間一直存在分歧。杜達憑藉總統擁有的強大否決權，阻礙了圖斯克的改革計畫。

在波蘭，總統任期為五年，總統不僅對外代表國家，還負責任命政府首腦和內閣，並對外交政策擁有影響力，在戰爭時期還擔任波蘭武裝部隊的最高統帥。最重要的是，波蘭總統可以動用否決權給政府製造麻煩。

親川普的民族主義保守派

競選期間，納夫羅茨基曾到白宮與川普短暫會面。上週，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）訪問波蘭時敦促波蘭人投票支持納夫羅茨基，以確保波蘭與川普保持密切關係。納夫羅茨基傾向於代表法律與公正黨的反德路線，要求賠償二戰期間納粹德國對波蘭造成的損失。他反對烏克蘭加入北約，誓言要捍衛波蘭的主權，並強調不希望歐盟對波蘭指手畫腳。他在競選中承諾要確保經濟和社會政策優先考慮波蘭人，而不是其他國籍的人，包括來自鄰國烏克蘭的難民。

6月1日的選舉結果也凸顯了波蘭嚴重的政治分歧。特扎斯科夫斯基在華沙、克拉科夫和羅茲等經濟增長迅速的大城市獲勝，納夫羅茨基則在波蘭的小城市和農村地區領先。

歐盟委員會主席馮德萊恩第一時間向納夫羅茨基表示祝賀，並表示相信歐盟能夠繼續與波蘭保持「非常好的合作」。

（據德新社等）

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