韓國總統補選將登場！選民陷兩難 只能「選最不壞」？

韓國前總統尹錫悅因突襲發布戒嚴而遭彈劾下台後，當地將於6月3日舉行總統補選來填補政局空窗。在國內社會深度撕裂、經濟動盪未平、對北韓與中國關係日益緊繃的情勢下，新總統必須在內外挑戰中穩住國本，同時，還得面對與美國總統川普之間日益難以預測的盟友關係，韓國人民的選擇，將為東北亞局勢投下關鍵變數。《遠見》整理這次候選人有哪些，以及這次選舉關鍵的議題。

為什麼韓國要舉行總統補選？

原本應任職到2027年的尹錫悅，在任期未滿就黯然下台。

他在去年12月3日突然宣布全國進入戒嚴狀態，理由是「反國家勢力」與北韓的威脅。然而，很快便有跡象顯示，他戒嚴的行為，其實是為了解決自身的政治危機。一週後，國會對他發起彈劾，最終，憲法法院在今年4月4日通過彈劾案，正式將尹錫悅免職，依法律規定須於60日內舉行總統補選。

自尹錫悅實施戒嚴後，韓國已歷經三位代理總統，最近一位是教育部長李周浩，他在選前一個月接任代理總統。

李周浩接替的前總理韓悳洙，在接任代理總統幾週後也遭彈劾，先前的財政部長崔相穆也曾短暫擔任代理總統，直到韓悳洙於3月復職。

何時公布選舉結果？

投票時間為台灣時間6月3日上午5點到晚上7點，勝選者預料將於隔日清晨公布。新任總統將立即就任，且不像以往有正式交接期。

2022年，尹錫悅擊敗李在明時，開票後九小時便正式宣布勝選，那次選舉，也是韓國歷來最接近的一次總統選舉，雙方差距僅0.73%。

這次選舉的關鍵議題有哪些？

尹錫悅的戒嚴令，揭露了國內日益加劇的政治分歧，支持與反對戒嚴的民眾分別走上街頭抗議。

隨後數月的不確定性，也重創民眾對經濟的信心，而這正逢川普對美國貿易伙伴發動對等關稅的攻勢，韓國商品面臨高達25%的稅率。

除了經濟，地緣上的挑戰也迫在眉睫。北韓依然是南韓棘手的安全挑戰，雖然2025年至今相對平靜，但前一年局勢緊張，金正恩不斷升高對抗言論，南北雙方長達數月互相投送宣傳氣球與無人機。除此之外，新總統還需在與中國和美國的關係間尋求平衡。

另外，韓國極低的生育率，也是亟需解決的社會問題。

下一任總統可能是誰？

各大民調顯示，目前六位候選人中，最大在野黨共同民主黨的李在明居領先地位，其次為執政國民力量黨的金文洙。

李在明於2022年與尹錫悅競選時，僅以些微差距落敗。他從工廠工人起家，後來成為人權律師與政治人物，支持者稱他為勞工階級的英雄。他在此次競選時，承諾打造「真正的大韓民國」，以創造就業與公平社會。

民調第二名的金文洙則是前勞動部長，以「經濟改革」為主軸，主張建立有利商業發展的環境。

其他候選人，包括改革新黨的李俊錫、民主勞動黨的權英國，以及兩位無黨籍人士：黃教安與宋鎮浩。

這是18年來首度沒有女性參選總統。之前，1987年，洪錫子首次宣布參選，但後來退選；而2012年選舉，則有四位女性參選。

李在明如何在戒嚴危機中崛起？

曾因司法訴訟與爭議言行而陷入政治低潮的李在明，在歷經尹錫悅的戒嚴危機後戲劇性翻盤，如今已成為2025年總統大選的領先候選人。

《BBC》報導，李在明的政治生涯歷經坎坷，他出身貧寒，童年即進入工廠勞動，13歲因工傷導致左臂永久殘疾。儘管如此，他靠全額獎學金完成法律學位，之後投身人權律師20年，並在2010年當選城南市市長、2018年成為京畿道知事。他強調階級翻轉、普發基本收入與對日強硬立場，成功建立起勞工階層與年輕選民的基本盤。然而，他激進的言論，以及不拘一格的作風，也讓不少中間與保守選民保持距離。

在2022年韓國總統選舉中敗給尹錫悅後，李在明未從政壇退場，而是擔任共同民主黨黨魁。隨後，他深陷一連串司法風暴，從家族糾紛、酒駕醜聞、婚外情指控，到捲入土地開發案、貪汙與瀆職指控。他也因在總統選舉辯論中，否認自己認識某名貪腐關鍵人物，被法院裁定涉及虛假陳述，於2024年11月被判處一年緩刑，目前仍在上訴中，政治前途一度岌岌可危。

李在明在民調中長期落後，直到2024年12月，韓國爆發戒嚴危機。當時，尹錫悅企圖宣布戒嚴，形同政變，引發全國憤怒，李在明率眾走上街頭抗議，甚至翻牆進入國會，成功推動解除戒嚴決議。

憲法法院於今年4月4日以九票全數同意，罷免尹錫悅總統職位，李在明順勢辭去黨魁，專心備戰總統大選，並於4月27日獲黨內壓倒性提名。

李在明的崛起，也伴隨暴力風險升高，2024年1月，他在釜山競選行程中遭刺傷，頸部動脈受損，經歷重大手術。此後，他在所有公開場合皆身穿防彈背心，周遭設有玻璃防護，他本人也成為韓國政治兩極化的象徵，擁護者視其為改革象徵，反對者則形容他為煽動民粹的危險人物。

儘管目前在民調中領先，但李在明的未來仍不穩定。

若最高法院在選前做出不利判決，他恐將失去國會席次，並被剝奪五年內參選總統的資格。目前，法院已核准延後其出庭時間，若他勝選後被定罪，韓國將可能面臨另一場政治與法律的雙重風暴。

《BBC》分析，在經歷戒嚴危機、政治復仇與群眾運動之後，李在明如今站在韓國政治的風口浪尖，他是否能真正入主青瓦台，不僅取決於選票，也取決於法院最終的裁決結果。

最後衝刺期的兩大變數

根據韓國選舉法律，選前六天開始不得公布民調。因此，目前最後一波民調顯示，雖然李在明維持領先，但支持度停滯在接近五成左右。

《The Conversation》分析，最後結果恐將受到以下兩大因素影響：

首先，是國民力量的金文洙陣營積極遊說李俊錫合組聯合政府，民調顯示，兩人合併後支持度可能超越李在明。然而，李俊錫已公開拒絕，即便他退選支持金文洙，選民是否會改變投票意向仍存疑。

若李俊錫持續參選，其選票來源將成為決勝關鍵，是從李在明還是金文洙挖票，還很難判斷。

第二個變數，要看選民最終是以「回顧式」還是「前瞻式」投票心態為主。

許多民眾贊同李在明的觀點，認為應對試圖發動自我政變的尹錫悅進行選舉清算。但也有人認同金文洙與李俊錫的警告，認為若李在明當選，在共同民主黨掌控行政與立法的背景下，恐引發激進的政治與經濟變革。

《The Conversation》認為，對仍在猶豫的搖擺選民而言，這是一場「兩害相權取其輕」的困難抉擇，他們究竟是更在意對前任總統的憤怒，還是對未來領導人的擔憂，將決定這場選舉的結果。

（本文出自2025.05.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）