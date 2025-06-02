南韓1800萬人玩加密貨幣 兩大總統候選人都想討好

南韓大選預定6月3日登場，無論最後由誰勝出，可以篤定的一點是，南韓的加密貨幣產業注定是贏家。

南韓超過三分之一的人口，相當約1,800萬人，或多或少交易或持有數位資產，這使得南韓成為全球最活躍的加密貨幣市場之一。南韓境內加密貨幣交易所的交易量有時候甚至超越Kospi與Kosdaq股市指數交易量，凸顯加密產業日益重要。

這股影響力正擴大到政壇。南韓兩大總統候選人，包括民調領先的最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明，以及保守派的國民力量黨總統候選人金文洙，都在競選中都提出了支持加密貨幣的政見。

兩人都承諾要鬆綁相關法規並擴大採用數位資產，顯示南韓對加密貨幣產業的態度可能轉為更友善，不似前朝政府在去年緊縮產業規範。

根據南韓央行公布的數據，截至去年底，南韓民眾持有的加密資產總值約104兆韓元（745億美元）。

首爾創投公司Hashed Ventures執行長金秀俊（Simon Seojoon Kim，音譯）表示，「由於所有主要候選人都支持有利於加密貨幣的政策，無論選舉結果如何，南韓的加密投資人都會是明顯贏家」。

李在明提議將現貨加密貨幣ETF合法化，甚至允許南韓規模8,840億美元的退休基金投資於加密貨幣；金文洙也支持推動現貨加密ETF合法化，顯示在數位資產政策方面，兩黨出現罕見的共識。

然而，即便像是南韓這樣一個熟悉加密貨幣的國家，李在明的一項提案仍遭遇部分反對聲浪。他主張擴大發行以韓元為支撐的穩定幣，做為現代化金融體系、阻止資本外流的廣泛策略一環。

南韓一位議員引述監管機構數據指出，南韓加密貨幣交易所在今年第1季見到56.81兆韓元資金外流，其中近一半與Tether、Circle的USDC等與美元掛鉤的穩定幣有關。

不過，南韓央行總裁李昌鏞上周四對媒體表示，由非銀行機構發行穩定幣將嚴重削弱貨幣政策的效力，並主張應由央行主導發行以韓元計價的穩定幣。

另外，南韓散戶投資人高度參與加密市場且曾經承受苦痛的經驗，加劇了監管加密產業的急迫性。2022年，由南韓人權道亨（Do Kwon）主導的穩定幣項目TerraUSD崩盤，短短幾天內市值蒸發400億美元