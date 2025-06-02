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韓新政府將上任 面臨經濟與國政正常化難題

中央社／ 首爾2日專電

韓國3日將選出新任總統，新政府即刻上任，如何使先前因執政黨與最大在野黨拉鋸、以及戒嚴事件而停滯的國政恢復正常，並挽救低迷的經濟成長預期，將成為重點課題。

韓國銀行（相當於中央銀行）上週再次將韓國今年經濟成長率預期從1.5%下調至0.8%，創下疫情後最大幅度調整，經濟合作暨發展組織（OECD）與國際貨幣基金組織（IMF）以及亞洲開發銀行（ADB）對韓國經濟成長預測也落在1.5%或1%的低水準。

造成韓國經濟成長率持續下修的原因包括美國祭出的新關稅措施對出口影響，以及去年12月3日前總統尹錫悅無預警發布緊急戒嚴導致內需萎縮等。

面對美國總統川普的「美國優先」原則，美韓4月24日在華府由財政部長及貿易代表進行2+2會談時，韓方提出「7月方案」，希望藉由貿易、投資、造船、能源等合作，爭取在美國延後實施關稅措施的90天期間內、也就是在7月8日前免除相關關稅。

隨著7月期限已近，新政府上任後負責談判的代表成為重要關鍵。韓聯社引述政府相關人士報導，韓國產業通商資源部長安德根上月底已向執政黨國民力量及最大在野黨共同民主黨官員報告最新談判動向，並建議下屆政府上台後應盡快安排新的高層官員負責談判，避免在本就不多的時間裡出現空白期。

在4月的2+2會談後，韓美雙方已經進行了2輪局長級工作會議，在第2次磋商中，美國初次針對牛肉等特定農產品等曾出現在美國「國家貿易評估報告」（National Trade Estimate，NTE）中，被視為對「非關稅壁壘」的問題提出解決要求。

這段時間以來，韓美雙方的談判雖持續有進展，但因即將到來的總統大選增添不確定性，新政府上任後，美方預料將提出更具體的要求，加快磋商速度。

而在內需部分，國民力量候選人金文洙與共同民主黨候選人李在明都已表示將在當選後立即追加至少30兆韓元（約新台幣6818億元）的追加預算，用於刺激內需。針對經濟的各項法案在國會處理速度也可能加快。

根據中央日報報導，在戒嚴、彈劾總統、下屆總統選舉等一系列政治事件影響下，韓國國會今年第1季處理的經濟法案較上屆國會上任第2年的第1季時減少29.7%，共89件，經濟相關法案審查委員會也只開了17次會，不到上屆國會同期間的一半。

此外，對於去年12月3日戒嚴相關人員的調查工作可能也是新政府的首要工作之一。李在明日前公開表示認為國民力量黨內也有人參與，預示若他當選總統，將針對尹錫悅政權進行大規模搜查。

若金文洙當選，可能也得面臨相同抉擇。明知大學政治系教授申律指出，若要盡快使國政正常化，保守黨有必要重新整頓，但進行調查、逮捕涉案人員的工作可能導致不安穩的社會情緒，如何如國民所希望的盡快安定下來，是新政府的一項重要課題。

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