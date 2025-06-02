快訊

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

韓大選後對外關係 專家：難有大改變

中央社／ 首爾2日專電

南韓3日舉行總統大選後，新政府將即刻上任，新政府上任後外交政策與對外關係是否會產生改變也受到各界關注，但專家指出，以目前兩大黨公布的立場來看，不太會有太大的改變。

南韓新政府上任後將面對的是當前美中競爭、北韓與俄羅斯關係密切、北韓核武威脅等區域與國際艱難情勢，執政黨國民力量候選人金文洙對外政策大抵維持與前任尹錫悅政府相同基調，以韓美同盟為中心，對於北韓態度較為強硬，加強核遏制力，強化美日韓安保合作，對中國則是保持互惠關係。

進步派共同民主黨則被認為立場較為親中、對北韓採取較溫和立場，共同民主黨候選人李在明先前也對韓美同盟抱持較懷疑的態度；但在這次選舉中，為贏得溫和派選民支持，他的對外立場產生明顯改變，包括表示將深化韓美同盟、促進韓日關係等。

國民力量中央選舉對策委員會統一外交委員會共同委員長金炯錫在對國際媒體說明金文洙對外立場的簡報會上表示，雖然兩大黨候選人的對外政策立場看似趨於一致，但國民力量的策略始終如一，李在明陣營則採取與先前不同的立場，「我們的差別可能在於誠意」。

對此，進步派人士的解釋是受到李在明的「實用主義」原則影響。李在明的外交安保顧問、共同民主黨議員魏聖洛則強調，李在明將秉持以國家利益為核心的實用主義，修復戒嚴事件後的韓美同盟關係，將南韓打造為外交安保強國。

對於與中國、俄羅斯等周邊國家關係，李在明保持戰略合作立場，魏聖洛指出，李在明希望與區域內各國保持和平關係，最好不要對任何國家抱有敵意，他也認為中國與台灣之間無論發生甚麼事，都會危及整體區域和平安定，必須努力避免這類情況發生。

李在明對外立場，進步傾向的律師柳貞勳向中央社表示，比起親中或親美，李在明的立場是不願意介入他國紛爭，若是可能因為表明立場而受到批判、對韓國產生負面影響，出於國家利益優先的立場，他都不會去做。

他也指出，韓國的外交政策不可能因為個人的立場就一瞬間改變，即使前任尹錫悅政府對中國立場相對強硬，對中國政策及關係也沒有太大改變，維持互惠關係的立場。

東國大學政治行政學系教授朴明浩則指出，透過特定言論判斷李在明是否親中、韓國整體氛圍是否反中，都是太過簡單的二分法，任何問題都要透過韓國的地緣政治去分析，就整體局勢來說，應該很難有太大的變化。

明知大學政治系教授申律也認為，若李在明真如他自己所說是個實用主義者，那麼現在說他是否親中為時尚早，「可能會依照狀況改變」。

關係 李在明 外交

延伸閱讀

韓執政黨因戒嚴令失民心 可能將自由派推向勝選

誰當選能提振股市？南韓總統大選本周登場 盤點股市的潛在贏家

曾籲不涉台海衝突 李在明可能重塑韓國外交政策

屈從大陸？被問南韓是否援台 李在明酸回：外星人入侵才會思考

相關新聞

北韓手機每5分鐘偷截圖！外媒曝光金正恩「窒息式監控」手段

紐約郵報報導，總部位於南韓的新聞機構「每日北韓」去年將一支北韓手機偷運出境，這支外觀無異於其他裝置的手機，揭露北韓領導人...

波蘭總統大選結果逆轉！川普支持的右翼候選人50.9%得票率勝出

彭博資訊報導，波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，獲得美國總統川普與波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨...

菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站 理由是趁機哄抬票價

菲律賓已下令亞洲航空（AirAsia）的數位平台停止在菲國銷售機票，原因是收到多件投訴，控訴亞航收取不合法的高額費用。

瑞典環保少女童貝里乘船闖加薩 盼送物資救援巴人

懸掛人道組織「自由船隊聯盟」(Freedom Flotilla Coalition)旗幟的帆船「瑪德琳號」(Madlee...

德高階將領示警 俄未來4年恐攻擊北約

俄羅斯未來恐攻擊北約國家，引發世界大戰？德國參謀總長布勞耶近日表示，俄羅斯每年製造上千輛台坦克，2029年恐對波羅的海國家發動襲擊。

日本最老中餐廳破產 除自身問題還被大批新移民害到？

創立於1884年的「聘珍樓」，曾是日本人心中高級中華料理的代名詞，也是一代人對中華街的集體記憶。從7層樓的氣派總店到遍布東京與大阪的分店，這個品牌見證華人文化在異地的榮光。如今它悄然告別，不僅關乎一家企業的興衰，也映照大批新移民下，飲食文化與城市面貌的轉變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。