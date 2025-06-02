韓大選後對外關係 專家：難有大改變

南韓3日舉行總統大選後，新政府將即刻上任，新政府上任後外交政策與對外關係是否會產生改變也受到各界關注，但專家指出，以目前兩大黨公布的立場來看，不太會有太大的改變。

南韓新政府上任後將面對的是當前美中競爭、北韓與俄羅斯關係密切、北韓核武威脅等區域與國際艱難情勢，執政黨國民力量候選人金文洙對外政策大抵維持與前任尹錫悅政府相同基調，以韓美同盟為中心，對於北韓態度較為強硬，加強核遏制力，強化美日韓安保合作，對中國則是保持互惠關係。

進步派共同民主黨則被認為立場較為親中、對北韓採取較溫和立場，共同民主黨候選人李在明先前也對韓美同盟抱持較懷疑的態度；但在這次選舉中，為贏得溫和派選民支持，他的對外立場產生明顯改變，包括表示將深化韓美同盟、促進韓日關係等。

國民力量中央選舉對策委員會統一外交委員會共同委員長金炯錫在對國際媒體說明金文洙對外立場的簡報會上表示，雖然兩大黨候選人的對外政策立場看似趨於一致，但國民力量的策略始終如一，李在明陣營則採取與先前不同的立場，「我們的差別可能在於誠意」。

對此，進步派人士的解釋是受到李在明的「實用主義」原則影響。李在明的外交安保顧問、共同民主黨議員魏聖洛則強調，李在明將秉持以國家利益為核心的實用主義，修復戒嚴事件後的韓美同盟關係，將南韓打造為外交安保強國。

對於與中國、俄羅斯等周邊國家關係，李在明保持戰略合作立場，魏聖洛指出，李在明希望與區域內各國保持和平關係，最好不要對任何國家抱有敵意，他也認為中國與台灣之間無論發生甚麼事，都會危及整體區域和平安定，必須努力避免這類情況發生。

李在明對外立場，進步傾向的律師柳貞勳向中央社表示，比起親中或親美，李在明的立場是不願意介入他國紛爭，若是可能因為表明立場而受到批判、對韓國產生負面影響，出於國家利益優先的立場，他都不會去做。

他也指出，韓國的外交政策不可能因為個人的立場就一瞬間改變，即使前任尹錫悅政府對中國立場相對強硬，對中國政策及關係也沒有太大改變，維持互惠關係的立場。

東國大學政治行政學系教授朴明浩則指出，透過特定言論判斷李在明是否親中、韓國整體氛圍是否反中，都是太過簡單的二分法，任何問題都要透過韓國的地緣政治去分析，就整體局勢來說，應該很難有太大的變化。

明知大學政治系教授申律也認為，若李在明真如他自己所說是個實用主義者，那麼現在說他是否親中為時尚早，「可能會依照狀況改變」。