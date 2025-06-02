韓國總統大選 尹錫悅戒嚴彈劾釀保守派劣勢

韓國3日將舉行第21屆總統大選，與3年前大選時拉鋸的選情相比，這次因為前總統尹錫悅宣布戒嚴而遭彈劾事件影響，保守派執政黨在政黨、社會及候選人層面都陷入劣勢。

明知大學政治系教授申律接受中央社記者訪問時指出，與一般展望未來的「展望型選舉」相比，這次總統大選主要重點放在對前政府的審判上，屬於「回顧型選舉」，執政黨國民力量在尹錫悅遭彈劾的立場不明確，反而加強了最大在野黨共同民主黨的剷除內亂勢力主張。

前韓國總統尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴，在國會快速召集表決後解除，尹錫悅之後也因此遭國會彈劾下台，除了尹錫悅本人，前國會總理韓悳洙、副總理崔相穆等政府及軍警高層皆因涉嫌參與內亂遭到調查。

申律表示在多數國民反對戒嚴、贊成彈劾尹錫悅的狀況下，國民力量應該馬上承認錯誤並道歉，但「親尹派似乎更在乎他們在黨內的主導權」，導致國民力量黨內出現分裂，也難以與尹錫悅劃清界線。

民調機構韓國蓋洛普進行調查結果顯示，保守派支持者中約有27%反對戒嚴，而在尹錫悅退出國民力量黨後進行的民調顯示，國民力量候選人金文洙的支持率上升，顯示是否與尹錫悅劃清界線對於保守派原本的支持者態度確實有影響。

民調機構韓國蓋洛普調查研究所理事許珍宰日前在對外媒的簡報中分析，韓國民眾超過6成贊成彈劾尹錫悅，反對的不到4成，在左右選情的中立派中，贊成彈劾的比率也有近7成，這樣的立場相當程度會反映在這次選舉上。

許珍宰也指出，相較於3年前第20屆總統大選時，共同民主黨與國民力量支持度相當接近，這次選舉的兩黨支持度則有8到10個百分點的差距。

加上3年前的第3黨、正義黨候選人沈相奵主要帶走的是約2到3%偏進步派的票，這次的第3黨改革新黨候選人李俊錫則是帶走約10%偏保守派的票，導致整體優勢偏向共同民主黨。

此外，申律指出，近來的選舉幾乎都是「形象選舉」，政見的影響相對不大，主要是看候選人的形象而定。上一屆選舉時，李在明與尹錫悅的民眾好感度均約34%，被稱為「反感大選」，民眾雖對兩大黨候選人都不滿意，但仍必須投給其中一人；這屆再次出馬參選的李在明雖然形象不好，但受到彈劾事件影響，讓李在明的形象變得不是問題，導致李在明在民調中始終遙遙領先。

為了贏過李在明，金文洙與李俊錫聯手合推單一候選人一度也成為話題，但最後未能達成一致。不過，在選前最後的民調模擬一對一競爭的狀況下，李在明無論對上金文洙或李俊錫，都仍保持10個百分點以上的優勢，金文洙與李俊錫是否合作，勝算看起來都不大。