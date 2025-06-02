德高階將領示警 俄未來4年恐攻擊北約

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

俄羅斯未來恐攻擊北約國家，引發世界大戰？德國參謀總長布勞耶近日表示，俄羅斯每年製造上千輛台坦克，2029年恐對波羅的海國家發動襲擊。他也表示，北約國家目前仍團結，儘管匈牙利與斯洛伐克不願讓北約援助烏克蘭物資。若俄羅斯攻擊北約國家，將啟動集體防衛機制，衝突恐無限擴大。

俄軍另有戰爭準備？

根據《英國廣播公司》報導，德國參謀總長布勞耶表示，俄羅斯每年大約生產約1500台坦克，但並非每台都要投入俄烏戰爭，有些會存起來，未來可能會有大規模使用。俄羅斯2024年也製造4百萬枚152釐米的榴彈砲，也並非所有都是要在俄烏戰爭使用。

他透露，波羅的海的北約會員國（主要是愛沙尼亞、立陶宛與拉脫維亞）很可能會在2029年，甚至更早遭到俄羅斯攻擊。他也表示，北約目前仍對烏克蘭戰爭的態度團結一致，儘管匈牙利與斯洛伐克都因為政府相對親俄，所以杯葛北約新一波對烏克蘭的軍援。

挑戰歐洲防衛能力

《基輔獨立報》提到，匈牙利外交部長西亞爾托不滿烏克蘭中斷俄羅斯天然氣供應，讓歐洲天然氣漲價20%。原本匈牙利與斯洛伐克有在豁免歐洲天然氣禁令的範圍內，但因烏克蘭盼透過禁止俄羅斯天然氣入境，避免俄羅斯藉此賺取戰爭資金，在今年起終止與俄羅斯過去的天然氣過境協定，讓兩國相當不滿。

《英廣》分析，若北約會員國遭到俄羅斯攻擊，恐將引發俄羅斯與美國之間的紛爭，因北約會員國若受到非會員攻擊，其他會員國必須協防與反擊。布勞耶也提醒，立陶宛、波蘭、俄羅斯與白俄羅斯一代是最容易發生衝突的脆弱地區，近來波羅的海電纜遭切斷、歐洲運輸遭駭客攻擊、無人機攻擊德國發電廠都可能是俄軍在測試歐洲的防衛能力。

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