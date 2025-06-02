美防長香格裡拉拋「中國威脅論」 北京如何反擊？

這場在新加坡舉行的年度安全會議「香格裡拉對話」週日（6月1日）落幕，吸引來自50國的國防部長及外交官參與。在美中角力拉扯之際，這場論壇也成為美中雙方就區域安全議題互相交鋒的舞台。

今年也是美國總統川普在第二任期內發動新一輪對中貿易戰後，華盛頓首次在全球舞台上正式闡述川普政府的印太政策。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，「中國這一次相對來講比較被動，以比較防禦的態度......他在等美國出招，等到美國已經有這些宣示出來之後，他再去做應對。」

林穎佑認為，北京有可能會在中國每年9或10月主辦的另一場國際防務會議──香山論壇，對於美方的表態有所表示。他警告，在香格裡拉對話結束後，「中國有可能會藉由對台灣的軍事行動，去做到對美國表態的目的，這一點或許是我們接下來要去提防的。」

5月31日，美國在論壇中釋出明確訊息：面對來自中國所謂的「真實威脅」，印太地區是川普政府的重中之重。這也是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今年初就任以來，首次在該論壇發表演說，他呼籲亞洲盟友加強自身防禦，以應對中國為攻打台灣而進行的軍事擴張。

赫格塞斯31日的演說中，提及中國超過20次，並對中國構成的軍事威脅發出更直接的警告。他表示，「中共若試圖以武力奪取台灣，將對印太地區和全世界帶來毀滅性後果」，並強調「中國的威脅是真實存在的，而且可能迫在眉睫。」

與此同時，中國對台灣的軍事威脅不僅未見減緩，反而不斷升高。根據台灣官方數據，自總統賴清德上任一年多以來，中國軍機逾越台灣海峽中線的次數明顯增加，海軍活動也更加頻繁。

赫格塞斯引用美國早前分析警告稱，到2027年，中國的軍力可能已具備攻台能力。不過中國此前已駁斥2027時間表的說法，但重申堅定推動兩岸統一，不論是以和平還是非和平的手段。

中國的回應

中國代表團由解放軍國防大學的副校長海軍少將胡鋼峰率領，他駁斥美方言論是「毫無根據的指控」。中國外交部週日也發聲明抗議赫格塞斯的言論，反擊指出美國在亞太地區的軍事存在正在把該區變成「火藥桶」。

中國清華大學國際安全與戰略中心資深研究員周波對DW表示，赫格塞斯對美中競爭的論述語調「幾乎180度轉變」，與他的前任言論「完全不同」。

去年，在同一個講台上，時任美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）曾強調，雖然亞太地區的緊張局勢升級，但與中國的戰爭「既不是迫在眉睫，也不是不可避免」，強調與中國恢復對話以避免「誤判和誤解」的重要性。

當被問及中美關係未來發展時，中國清華大學戰略與安全研究中心主任達巍表示，他預期雙方「日常防務行動」會變得更加對立，但不會出現突然升級。

另外，法國總統馬克宏在開幕演說中形容，美中間日益加深的分岐是當今世界所面臨的最大風險。馬克宏在30日的主題演講中稱：，「當前各國收到的訊息是：你必須選邊站。如果我們照這樣走下去，將會摧毀全球秩序，也會一步步瓦解我們二戰後建立的所有制度。」

對於國際上的擔憂，周波則有其他看法，「我們顯然還沒有達到那種雙方成為完全敵對狀態的程度......我們還離那一步有段距離，也希望永遠不會到那一步。」

中國未派董軍出席有何考量？

中方今年並未派出高層軍方官員出席香格裡拉對話，導致往年北京用來闡述其印太戰略的全體會議被取消。中國為何沒有派遣國防部長董軍前往新加坡，也成為整個會期中引發各界揣測的焦點之一。

周波告訴DW，他認為董軍缺席只是出於行程安排，並非出於戰略考量。但其他分析人士質疑，中方可能是有意避免過去幾年，中方代表在論壇上被各界聯合拷問安全問題的狀況重演。

此外，儘管台灣是全球最敏感的潛在衝突熱點之一，台灣在此次亞洲安全論壇中的正式代表卻相對有限。據台灣媒體報導，本屆的香格裡拉對話上，僅有2名來自台灣的與會者，包括政府智庫「遠景基金會」執行長賴怡忠與台灣前國防部長楊念祖，兩人的出席名單上也未標明為來自「台灣」。

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