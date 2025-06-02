快訊

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「氣運驚人」：財庫更飽滿

聽新聞
0:00 / 0:00

北韓手機每5分鐘偷截圖！外媒曝光金正恩「窒息式監控」手段

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓官媒朝中社5月30日釋出領導人金正恩主持勞動黨會議照片。路透
北韓官媒朝中社5月30日釋出領導人金正恩主持勞動黨會議照片。路透

紐約郵報報導，總部位於南韓的新聞機構「每日北韓」去年將一支北韓手機偷運出境，這支外觀無異於其他裝置的手機，揭露北韓領導人金正恩如何「窒息式掌控」人民，手機不僅會自動偵測與變更南韓流行用語，並且每隔5分鐘截圖1次，存入隱藏資料夾，可能供北韓當局讀取，這是金正恩政權透過科技實行嚴厲打壓的最新例證。

紐約郵報引述英國廣播公司調查指出，這支從北韓偷運出境的手機會對使用南韓流行語的用戶發出警告，並自動將「南韓」一詞變更為「傀儡政權」。

另外，使用者嘗試輸入「歐巴」（oppa）也會被自動修正為符合北韓習慣的共產主義用語「同志」。南韓的「歐巴」指哥哥，也常用於稱呼男友。BBC調查稱，畫面還會跳出警告，提醒使用者只能用「同志」稱呼年長男性。

另外，手機每5分鐘會暗中截圖1次，並將圖片儲存在使用者無法存取的隱藏資料夾，這些檔案很可能留供北韓當局讀取。

華府華府智庫史汀生中心（Stimson Center）資深研究員、北韓科技與資訊專家威廉斯（Martyn Williams）告訴BBC，「智慧型手機如今已成為北韓洗腦人民的工具之一」。他進一步警告，北韓目前「逐漸在資訊戰中占上風」。

在2023年逃離北韓的24歲脫北者姜奎莉（Kang Gyuri）向BBC表示，她曾因模仿南韓的髮型與穿著而被攔下並遭到訓斥，首次接觸外部世界資訊是透過非法廣播與韓劇，這讓她產生逃離北韓的強烈慾望。

姜奎莉說：「我感到窒息，突然有種非走不可的衝動。」她描述，「我曾經以為國家限制人民生活是正常的，甚至以為全世界都活在相同的控制下」，直到接觸外部資訊才了解只有北韓是這樣的。

南韓 北韓 使用者

延伸閱讀

「無法容忍的事故」北韓驅逐艦下水失敗 金正恩拘留第四名官員

北韓新驅逐艦22日下水失敗！3船廠官員遭拘留…預計維修10日

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

金正恩視察演習 勒令空軍加強備戰

相關新聞

北韓手機每5分鐘偷截圖！外媒曝光金正恩「窒息式監控」手段

紐約郵報報導，總部位於南韓的新聞機構「每日北韓」去年將一支北韓手機偷運出境，這支外觀無異於其他裝置的手機，揭露北韓領導人...

波蘭總統大選結果逆轉！川普支持的右翼候選人50.9%得票率勝出

彭博資訊報導，波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，獲得美國總統川普與波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨...

菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站 理由是趁機哄抬票價

菲律賓已下令亞洲航空（AirAsia）的數位平台停止在菲國銷售機票，原因是收到多件投訴，控訴亞航收取不合法的高額費用。

日本最老中餐廳破產 除自身問題還被大批新移民害到？

創立於1884年的「聘珍樓」，曾是日本人心中高級中華料理的代名詞，也是一代人對中華街的集體記憶。從7層樓的氣派總店到遍布東京與大阪的分店，這個品牌見證華人文化在異地的榮光。如今它悄然告別，不僅關乎一家企業的興衰，也映照大批新移民下，飲食文化與城市面貌的轉變。

不慣老闆！日本新規要求：沒防中暑 企業要罰50萬日圓

日本當局祭出更嚴苛的規範，要求雇主採取足夠充分的預防措施，保護勞工免於極端高溫危害，否則將面臨罰款。新規昨天（6月1日）...

巴黎聖日耳曼的榮耀變調：PSG歐冠奪冠慶祝活動成暴動，已知2死192傷

巴黎聖日耳曼（PSG）於5月31日的歐冠決賽5：0大勝國際米蘭（Inter Milan），贏得隊史首座歐冠冠軍——PSG是卡達體育投資公司在2011年入主，為追求暱稱「大耳朵盃」的歐冠冠軍，十多年來為球隊投資14億歐元，曾經簽下內馬爾、姆巴佩、梅西、伊布等超級巨星，卻始終未能如願，直到2024-25賽季PSG絕對核心姆巴佩離隊，卻反而圓夢。然而這場勝利卻讓巴黎滿地焦土，街頭上的瘋狂慶祝演變成暴動，人們四處扔擲煙火和照明彈、焚燒汽車；截至6月1日上午，已造成2人死亡、192人受傷、264輛汽車被燒毀，有559人被捕，其中491人在巴黎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。