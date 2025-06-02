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波蘭總統大選結果逆轉！川普支持的右翼候選人50.9%得票率勝出

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨基以50.9%得票率勝出。法新社
波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨基以50.9%得票率勝出。法新社

彭博資訊報導，波蘭在6月1日舉行第二輪總統選舉投票，獲得美國總統川普與波蘭最大民族主義政黨支持的保守派獨立候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以50.9%得票率勝出，打敗中間派華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski），對親歐盟派造成打擊。

42歲的歷史學家兼業餘拳擊手納夫羅茨基，受到民族主義政黨「法律正義黨」（Law and Justice Party）支持，在選舉中以50.9%得票率勝出，執政中間派「公民聯盟」（Civic Coalition）的佐薩斯科斯基則拿下49.1%得票率。

路透2日也引述波蘭新聞網站 Onet於當地時間6月2日報導，納夫羅茨基預計拿下50.9%得票率。

路透報導指出，波蘭選舉委員會已經在官網公告，已完成所有選票統計工作。

路透1日引述益普索（Ipsos）為TVN、TVP和Polsat電視台進行的出口民調顯示，當時佐薩斯科斯基得票率約為50.3%，納夫羅茨基則以49.7%略輸對手。不過，在該機構的最新出口民調中，納夫羅茨基後來居上，以51%得票率轉為領先佐薩斯科斯基。

波蘭 得票率

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