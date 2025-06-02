菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站 理由是趁機哄抬票價

菲律賓已下令亞洲航空（AirAsia）的數位平台停止在菲國銷售機票，原因是收到多件投訴，控訴亞航收取不合法的高額費用。

菲律賓交通部長迪桑（Vince Dizon）周一在記者會上表示，菲國民航局已發出停止並終止的命令，並要求警方關閉亞航應用程式AirAsia MOVE的網站。

菲國民航局表示，由於塔克洛班市（Tacloban City）一座主要橋樑關閉，AirAsia藉此機會調漲票價。

迪桑表示：「我們將對這些不良的線上平台依法嚴懲，因為他們正對我們的民眾佔便宜。」

他補充說，當局將立即對這個數位平台提起「經濟妨礙刑事罪」。該平台由馬來西亞的壹必投集團（Capital A Berhad）所擁有。

總部位於馬來西亞的AirAsia MOVE是廉航業者菲律賓亞洲航空（Philippines AirAsia）的關係企業，目前尚未回應置評請求。

根據菲律賓交通部資料，在上周末，AirAsia MOVE對於透過菲律賓航空公司從馬尼拉飛往塔克洛班市的單程機票，收費高達77,000菲律賓披索（約1,380美元），是直接在菲航官網訂票價格的三倍。

迪桑在記者會上表示：「這顯然荒謬。AirAsia MOVE的行為是犯罪。」