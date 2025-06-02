IATA：氣候懷疑論政策 恐危及航空業2050淨零目標
國際航空運輸協會（IATA）今天表示，航空業先前承諾在2050年實現淨零碳排，但氣候懷疑論政策可能「危及」此一目標。
國際航空運輸協會永續發展資深副總裁湯姆森（Marie Owens Thomsen）告訴媒體說，像美國總統川普這類支持化石燃料的領導人出現，以及近期的監管放鬆，「顯然是一大挫折…確實危及2050年目標的實現」。
國際航空運輸協會年度產業會議在印度舉行，湯姆森在會中表示：「但我認為這不會阻撓或逆轉進展，我認為只會讓進展變慢。」
航空業因對氣候變遷影響巨大，而經常受到批評。聯合國轄下的國際民航組織（ICAO）成員已將2050年訂為目標，要實現航空旅行淨零碳排。
航空運輸業面臨越來越大的壓力，要處理自身對氣候危機的影響。
目前航空業占全球二氧化碳排放量的2.5%至3%，即便是航空業和能源公司一直尋求進展，但航空業轉型至再生燃料仍然困難重重。
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