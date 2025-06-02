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不慣老闆！日本新規要求：沒防中暑 企業要罰50萬日圓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本神奈川縣綾瀨町去年的一處建築工地，勞工穿著帶有冷卻風扇的夾克，衣服上的風扇將室外空氣吸入夾克內。路透
日本神奈川縣綾瀨町去年的一處建築工地，勞工穿著帶有冷卻風扇的夾克，衣服上的風扇將室外空氣吸入夾克內。路透

日本當局祭出更嚴苛的規範，要求雇主採取足夠充分的預防措施，保護勞工免於極端高溫危害，否則將面臨罰款。新規昨天（6月1日）生效，是全球罕見的國家級職場高溫安全政策。

根據厚生勞動省數據，去年全日本有30起因高溫導致的職場死亡案例，還有大約1,200件熱傷害案，多數受害者從事建築或製造業。

日本政府發聲明說，去年夏季創下史上最熱7月紀錄後，當局隨即著手強化防護措施。若企業未落實相關規定，最高可處50萬日圓（約台幣103,350元）罰款。

中暑是體溫急遽升高而危及生命的病症，若未及時治療，可能導致器官嚴重損傷。世界衛生組織去年的報告顯示，2000至2019年間，全球每年近50萬人死於高溫相關原因。

除公共衛生衝擊外，高溫更影響勞動生產力，熱浪造成的經濟損失引發各界憂心。世界氣象組織指出，2024年全球均溫首度突破工業化前水準1.5°C，未來五年可能持續刷新高溫紀錄。

日本新法明定雇主建立機制，即時發現並協助中暑症狀勞工。政策鼓勵企業實施職場夥伴互助制度、分發可穿戴式監測裝置，並提供緊急送醫的交通服務。

雇主被敦促監測「綜合溫度熱指數」（WBGT），該指數綜合考量陽光直射下的溫度、濕度等熱壓力因素。當工作場所的WBGT值超過28°C或氣溫達31°C持續1小時，或單日累計達4小時，即須採取特定的防護措施。

國際勞工組織2019年研究顯示，從事中等強度作業的勞工在攝氏33°至34°的環境下，工作效能會減半。該報告同時預估，如果不減少溫室氣體排放，2030年前高溫造成的經濟損失將達2.4兆美元。

日本大型承包商清水建設表示：「正依據熱指數安排休息時間，並透過穿戴裝置監測體溫。」這家擁有2萬多名員工的企業強調持續更新防中暑政策。快遞巨擘Yamato Transport計劃配發7.5萬件帶風扇的降溫背心給配送員，同時在全國據點裝設3,000台WBGT測量計。該公司強調這些措施並非因應新法才實施。

高溫 雇主 日本

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