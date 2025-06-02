俄羅斯最大核潛基地疑發生爆炸！當局出面駁斥

美國對日政策的關鍵推手前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與哈佛大學名譽教授約瑟夫‧奈伊（Joseph Nye）相繼辭世，日本媒體認為這象徵美國的「知日派」走向式微。 過去這批深諳日本政治外交的美國專家主導美日同盟深化，隨日本經濟實力下滑、研究熱度減退，曾經的華府知音恐成歷史。而美國內部「實力至上」與川普式外交風格，也使「知日派」喪失發揮空間。

2025-06-02 08:00