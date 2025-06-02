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俄羅斯最大核潛基地疑發生爆炸！當局出面駁斥

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯海軍船艦與潛艇於2016年7月31日在莫曼斯克州北莫爾斯克市。路透
俄羅斯海軍船艦與潛艇於2016年7月31日在莫曼斯克州北莫爾斯克市。路透

烏克蘭通訊社報導，俄羅斯莫曼斯克州（Murmansk ）城市北莫爾斯克（Severomorsk）疑似發生劇烈爆炸，根據多個俄羅斯Telegram消息，爆炸地點為俄軍核潛艇基地。但是北莫爾斯克市長否認該市發生任何爆炸，並稱相關訊息與事實不符。

頻道ASTRA指出：「Telegram頻道報導稱，莫曼斯克州的北莫爾斯克市發生劇烈爆炸。該市為俄羅斯規模最大的核潛艇基地。目前相關資訊仍在釐清中。」

北莫爾斯克市長葉夫曼柯夫（Vladimir Yevmenkov）在社群發文表示，「截至目前為止，情勢穩定，未記錄到任何威脅。請不要驚慌，並僅信任經過查證的消息來源。」

北莫爾斯克市是俄羅斯北方艦隊的主要海軍基地。

頻道 爆炸 俄羅斯

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