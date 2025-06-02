美駐以色列大使諷：法國可在蔚藍海岸建巴勒斯坦國

中央社／ 耶路撒冷1日綜合外電報導

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）痛批法國所提承認巴勒斯坦國的倡議，強調如果巴黎支持這種結果，不妨「在蔚藍海岸劃出一塊地」予以建國。

法新社報導，法國本月將與沙烏地阿拉伯在聯合國共同主持一項旨在重新提倡兩國方案構想的國際會議。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）反對兩國方案。

巴黎方面也已表示，可能於今年承認巴勒斯坦國。

福斯新聞（Fox News）頻道昨天播出赫克比訪談內容，他以「以色列仍在戰爭狀態下，時機極其不恰當」形容這項倡議。

他說：「（2023年）10月7日改變許多事情…如果法國真的如此堅決地要將巴勒斯坦視為一個國家，我給他們的建議就是，在蔚藍海岸（French Riviera）劃出一塊地，建立巴勒斯坦國。歡迎他們這麼做，但不歡迎他們對一個主權國家施加這種壓力。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲歐洲國家，若加薩走廊（Gaza Strip）人道處境未獲改善，就該對以色列採取更強硬立場，引來以色列於5月30日指責馬克宏「對猶太國家進行十字軍東征式的討伐」。

以色列前一天則宣布在占領的約旦河西岸（West Bank）增建22個屯墾區。

法國 巴勒斯坦 以色列

延伸閱讀

香格里拉對話 馬克宏：放任俄國奪烏克蘭領土 對台灣構成風險

開玩笑？馬克宏疑遭妻「賞巴掌」 唇語專家解讀兩人對話：廢柴滾開

印尼總統：若巴勒斯坦建國 願承認以色列並建交

影／疑被妻子推臉遭俄發言人諷「挨右鉤拳」 馬克宏否認夫妻失和

相關新聞

美澳日菲防長 關切大陸破壞東海、南海穩定行為

美國、澳洲、日本和菲律賓的國防部長卅一日於新加坡見面，並發表共同聲明；美國國防部指出，四國防長在會議中，對中國大陸在東海...

波蘭總統大選出口民調 親歐盟華沙巿長險勝

波蘭今天舉行總統選舉決選，根據出口民調結果，自由主義派華沙巿長佐薩斯科斯基看起來將以非常微小優勢勝出。這場選舉被視為親歐...

美防長對印太地區再保證 學者：川普會怎麼做不得而知

美國國防部長赫塞斯指華府將強化海外防務，以對抗增長的中國威脅。面對這一席強硬的抗中言論，學者分析，赫塞斯的說法與前總統拜...

南韓大選明投票 李在明喊「不特赦尹錫悅」

ZUM等韓媒六月一日報導，在各家南韓總統大選封關民調中領先的共同民主黨候選人李在明，五月卅一日接受YT頻道專訪時表明，若前...

以軍被控攻擊物資分發站 釀31死！哈瑪斯提新停火提案 美嚴拒

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯五月卅一日說，正尋求修改一項美國支持的哈、以六十天加薩暫時停火提案，但美國總統中東特使威科夫說，哈...

面臨中國大陸威脅 赫塞斯促日增防衛支出

六月一日是為期三天的新加坡香格里拉對話（香會）最後一天議程，日本朝日新聞當天刊登美國國防部長赫塞斯五月卅一日接受該報的書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。