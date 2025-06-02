美駐以色列大使諷：法國可在蔚藍海岸建巴勒斯坦國

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）痛批法國所提承認巴勒斯坦國的倡議，強調如果巴黎支持這種結果，不妨「在蔚藍海岸劃出一塊地」予以建國。

法新社報導，法國本月將與沙烏地阿拉伯在聯合國共同主持一項旨在重新提倡兩國方案構想的國際會議。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）反對兩國方案。

巴黎方面也已表示，可能於今年承認巴勒斯坦國。

福斯新聞（Fox News）頻道昨天播出赫克比訪談內容，他以「以色列仍在戰爭狀態下，時機極其不恰當」形容這項倡議。

他說：「（2023年）10月7日改變許多事情…如果法國真的如此堅決地要將巴勒斯坦視為一個國家，我給他們的建議就是，在蔚藍海岸（French Riviera）劃出一塊地，建立巴勒斯坦國。歡迎他們這麼做，但不歡迎他們對一個主權國家施加這種壓力。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲歐洲國家，若加薩走廊（Gaza Strip）人道處境未獲改善，就該對以色列採取更強硬立場，引來以色列於5月30日指責馬克宏「對猶太國家進行十字軍東征式的討伐」。

以色列前一天則宣布在占領的約旦河西岸（West Bank）增建22個屯墾區。