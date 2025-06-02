面臨中國大陸威脅 赫塞斯促日增防衛支出

六月一日是為期三天的新加坡香格里拉對話（香會）最後一天議程，日本朝日新聞當天刊登美國國防部長赫塞斯五月卅一日接受該報的書面專訪。

他提到，鑒於美、日正面臨中國大陸的威脅，第一步就是確保能反映出此一威脅危險性的國防預算，即要求日方增加防衛支出。

首次以防長身分出席香會的赫塞斯說，中國正以空前速度增強軍備；對美日面對威脅、如此嚴峻現實的急迫性，「怎樣強調都不為過」，為了因應潛在的難以預料情況，必須迅速推動美日同盟的現代化。

赫塞斯五月卅一日也在該論壇場邊與出席的日本防衛大臣中谷元舉行雙邊會談。兩人同意在八月底川普第二任發表美國「國防戰略」（ＮＤＳ）前，先就美日在戰略上的優先事項進行協調及磨合，以整合美日兩國戰略，讓雙方緊密合作。美國上次發表該戰略已是二○二二年的拜登政府。赫塞斯和中谷另同意就今夏在華府舉行美日外交、國防二加二會談進行協商。

另外，東道主新加坡防長陳振聲和巴布亞紐幾內亞防長約瑟夫及瑞典防長楊森，六月一日以「加強安全合作，促進亞太地區穩定」為題發表談話並舉辦座談。

對與會者提問的兩岸關係議題，陳振聲說，須了解此議題產生的歷史背景，他擔憂有人試圖以過度簡化的方式解釋。他不認為兩岸人民希望發生戰爭衝突，正如世上人一樣，希望無論在各個層面，兩岸都能開啟溝通管道，討論彼此共同的未來與利益所在。