快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

美防長對印太地區再保證 學者：川普會怎麼做不得而知

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
美國國防部長赫塞斯。路透
美國國防部長赫塞斯。路透

美國國防部長赫塞斯指華府將強化海外防務，以對抗增長的中國威脅。面對這一席強硬的抗中言論，學者分析，赫塞斯的說法與前總統拜登政策沒有偏離太遠，都是對印太地區的再保證，但現任美國總統川普會怎麼做就不得而知。

另有學者認為，拜登會尊重國務卿和防長等專家意見，現在則是這些國安首長要等川普發號施令，現在的做法較像是川普在累積對中談判籌碼。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，赫塞斯的演說基調是對印太地區的再保證，強調美國不會離開，還會積極參與印太，面對中國崛起，美國會挺身對抗。

黃介正指出，赫塞斯的演說觸及許多細節，像是打開天窗說亮話，一方面告訴北京，不會坐視其主宰亞洲，一方面也告訴盟友，美國會做的事情就這麼多，其餘的要各盟邦配合美國來做；總體而言，與過去拜登的政策目標沒有偏離太遠，至於川普會怎麼做就不知道了。

黃介正指出，相較於拜登時期在印太地區組成的各種迷你多邊，川普政府看起來更偏好美國更能發揮話語權的雙邊架構；從台海安全來看，赫塞斯重視美日和美菲防禦關係，卻沒有觸及美日菲三邊。

政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，包含赫塞斯的演說在內，川普政府的國防和外交官員都在鋪陳對中強硬的立場，若說未來要有任何對北京的妥協和讓步，都是川普做的，中國大陸會覺得這是川普在克服內部矛盾之後所達成的結果，會更加感激一些。

嚴震生表示，川普政府官員的強硬立場，都保留迴旋空間，因為川普才是最終決定者，而現在是華府在累積對北京的談判籌碼。

嚴震生表示，從美中這兩天的談話和氣氛來看，雙方是照本宣科，「你講你的話，我做我的反應」，未來實際如何，端賴川普的決定。

黃介正 拜登 川普 嚴震生 印太

延伸閱讀

膽怯的惡霸？關稅像拿槍指著習近平腦門 川普懦弱恐加劇台海戰爭

赫塞斯：有川普在 中國不會侵台 稱中共若犯台 將帶給全球災難性後果

對比川普、走不一樣的路…習近平招手國外頂尖理工大學

中國威脅迫在眉睫？分析：赫塞斯香會演說 促盟友增軍費

相關新聞

美防長對印太地區再保證 學者：川普會怎麼做不得而知

美國國防部長赫塞斯指華府將強化海外防務，以對抗增長的中國威脅。面對這一席強硬的抗中言論，學者分析，赫塞斯的說法與前總統拜...

赫塞斯提及台灣問題 大陸外交部警告美方勿玩火

美國防部長赫塞斯在香格里拉對話指，中共想以武力征服台灣的企圖，將為印太乃至全球帶來災難性的後果。大陸外交部昨表示已向美方...

首納拉丁美洲！陸單方面免簽 增巴西等5國

中國大陸昨起對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭等五國試行單方面免簽政策，這是大陸免簽政策首次拓及拉美和加勒比地區國家，目...

美澳日菲防長 關切大陸破壞東海、南海穩定行為

美國、澳洲、日本和菲律賓的國防部長卅一日於新加坡見面，並發表共同聲明；美國國防部指出，四國防長在會議中，對中國大陸在東海...

南韓大選明投票 李在明喊「不特赦尹錫悅」

ＺＵＭ等韓媒六月一日報導，在各家南韓總統大選封關民調中領先的共同民主黨候選人李在明，五月卅一日接受ＹＴ頻道專訪時表明，若...

以軍被控攻擊物資分發站 釀31死！哈瑪斯提新停火提案 美嚴拒

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯五月卅一日說，正尋求修改一項美國支持的哈、以六十天加薩暫時停火提案，但美國總統中東特使威科夫說，哈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。