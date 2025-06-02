美防長對印太地區再保證 學者：川普會怎麼做不得而知

美國國防部長赫塞斯指華府將強化海外防務，以對抗增長的中國威脅。面對這一席強硬的抗中言論，學者分析，赫塞斯的說法與前總統拜登政策沒有偏離太遠，都是對印太地區的再保證，但現任美國總統川普會怎麼做就不得而知。

另有學者認為，拜登會尊重國務卿和防長等專家意見，現在則是這些國安首長要等川普發號施令，現在的做法較像是川普在累積對中談判籌碼。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，赫塞斯的演說基調是對印太地區的再保證，強調美國不會離開，還會積極參與印太，面對中國崛起，美國會挺身對抗。

黃介正指出，赫塞斯的演說觸及許多細節，像是打開天窗說亮話，一方面告訴北京，不會坐視其主宰亞洲，一方面也告訴盟友，美國會做的事情就這麼多，其餘的要各盟邦配合美國來做；總體而言，與過去拜登的政策目標沒有偏離太遠，至於川普會怎麼做就不知道了。

黃介正指出，相較於拜登時期在印太地區組成的各種迷你多邊，川普政府看起來更偏好美國更能發揮話語權的雙邊架構；從台海安全來看，赫塞斯重視美日和美菲防禦關係，卻沒有觸及美日菲三邊。

政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，包含赫塞斯的演說在內，川普政府的國防和外交官員都在鋪陳對中強硬的立場，若說未來要有任何對北京的妥協和讓步，都是川普做的，中國大陸會覺得這是川普在克服內部矛盾之後所達成的結果，會更加感激一些。

嚴震生表示，川普政府官員的強硬立場，都保留迴旋空間，因為川普才是最終決定者，而現在是華府在累積對北京的談判籌碼。

嚴震生表示，從美中這兩天的談話和氣氛來看，雙方是照本宣科，「你講你的話，我做我的反應」，未來實際如何，端賴川普的決定。