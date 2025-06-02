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首納拉丁美洲！陸單方面免簽 增巴西等5國

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國大陸昨起對巴西、阿根廷、智利、秘魯烏拉圭等五國試行單方面免簽政策，這是大陸免簽政策首次拓及拉美和加勒比地區國家，目前適用大陸單方面免簽政策國家已增加至四十三個。這顯示大陸正積極吸引外國遊客入境觀光，藉此刺激內需，促進經濟增長。

大陸上月十三日與拉美和加勒比國家在北京舉行中拉論壇第四屆部長級會議後，大陸外交部隨後宣布對巴西等南美洲五國試行免簽政策。今年六月一日至明年五月卅一日，上述五國持普通護照人員到大陸經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過卅天，可免辦簽證入境。

大陸下周還將把沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林等四個中東國家納入免簽政策範圍，大陸同樣是在一次多邊會議後宣布免簽政策。上月底，東協—大陸—海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）期間，中方宣布自今年六月九日至明年六月八日，可卅天免辦簽證入境。

秘魯 烏拉圭 巴西 免簽

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