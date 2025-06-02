以軍被控攻擊物資分發站 釀31死！哈瑪斯提新停火提案 美嚴拒

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯五月卅一日說，正尋求修改一項美國支持的哈、以六十天加薩暫時停火提案，但美國總統中東特使威科夫說，哈瑪斯的回應令人完全無法接受。另外，以色列被控六月一日對加薩一處救援物資分發站附近開火，加薩衛生部說至少卅一人死亡，一七○人受傷。

路透五月卅一日報導，哈瑪斯指稱，願釋放十名倖存人質和交還十八具人質遺體，交換以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯，但重申幾項該團體對終戰的要求，還有以色列已拒絕的從加薩撤軍等幾項條件。哈瑪斯聲明，這次回應旨在達成永久停火、以軍完全撤出加薩、確保加薩人能拿到人道援助。

一位匿名哈瑪斯官員向路透形容，該團體對威科夫停火提案的回應很「正面」，只是正尋求若干修改；提議修改的部分聚焦「美方負責擔保、釋放人質的時機、運送（人道）援助與以軍撤離」，但沒提供細節。哈瑪斯高官奈姆也否認拒絕接受威科夫提案，但強調以方回應與先前同意的內容不一致，也指控威科夫「完全偏袒」以方。

威科夫則在社群媒體Ｘ寫道，已收到哈瑪斯對美國提案的回應，「令人完全無法接受，只會令我們倒退」；哈瑪斯應接受美方提出的框架協議作為會談基礎，「我們可在未來一周立即開始」。

另據法新社一日引述加薩民防發言人巴薩爾報導，以色列當天朝美國支持的一處援助物資分發站附近開火；該分發站位於加薩南部城市拉法西邊，當時有數千名民眾正要前往到該處領取物資。

負責營運該分發站、總部位於美國的加薩人道主義基金會，已否認有人在分發站附近遇害或受傷。以色列軍方也聲明，正調查巴人在分發站遭槍擊的報導，但以軍未得知有軍隊開火導致傷亡。

美聯社一日引述幾名目擊者報導，群眾是在距離分發站約一公里處遇襲；有人說，當時砲火來自所有方向，「來自海軍軍艦、戰車和無人機」。