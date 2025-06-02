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南韓大選明投票 李在明喊「不特赦尹錫悅」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓共同民主黨候選人李在明。美聯社
南韓共同民主黨候選人李在明。美聯社

ＺＵＭ等韓媒六月一日報導，在各家南韓總統大選封關民調中領先的共同民主黨候選人李在明，五月卅一日接受ＹＴ頻道專訪時表明，若前總統尹錫悅被判處終身監禁，他就不該獲得特赦，應確保他「永遠不能出獄」。

李在明說，前總統全斗煥及盧泰愚都被特赦，這給予尹錫悅發動內亂的底氣，「因為（尹錫悅）他覺得（就算失敗）自己能得到特赦」。若尹錫悅接下來在法院被判有罪定讞，且永遠不能出獄，那以後南韓就不再有總統膽敢發動內亂。

尹錫悅去年十二月突宣布戒嚴，引發南韓國內一連串動盪。南韓憲法法院四月判決國會對他的彈劾案成立，隨即被解職。他為了挽救國民力量黨總統候選人金文洙的民調，五月已宣布退黨。

但李在明五月卅一日受訪時仍批評國民力量黨反對以特別檢察官的方式來調查尹錫悅案。

各項民調都顯示進步派的李在明穩居領先，根據韓國蓋洛普五月廿八日公布的封關民調，他的支持率為百分之四十九，金文洙為百分之卅五。另一民調機構Realmeter同日公布的封關民調也顯示，李在明支持率為百分之四十九點二，金文洙為百分之卅六點八。

李在明六月一日選在老家慶尚北道安東市展開造勢活動。穿防彈背心的李在明說，「我們不該只是尋求區域平等發展策略，而要為首爾以外地區提供更多激勵，給予更多支持」。出於維安考量，他的講台上還加裝防彈盾牌。

金文洙在京畿道水原市造勢時，則挖苦李在明的維安措施。他說，「各位看，我沒穿防彈背心吧？但李在明現在甚至覺得防彈背心不夠看，還用上了防彈盾牌」，「透過這些措施，李在明顯然是準備建立自己的獨裁統治」。

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