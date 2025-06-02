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赫塞斯提及台灣問題 大陸外交部警告美方勿玩火

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

國防部長赫塞斯在香格里拉對話指，中共想以武力征服台灣的企圖，將為印太乃至全球帶來災難性的後果。大陸外交部昨表示已向美方提出嚴正交涉，警告美方在台灣問題上「勿要玩火」。

大陸國防部也抨擊美方慣於藉香格里拉對話場合製造紛爭、謀求私利。

針對赫塞斯說法，大陸外交部昨發布聲明，批評他兜售陣營對抗的冷戰思維，抹黑攻擊大陸，大肆渲染「中國威脅論」，充滿挑釁挑撥。中方強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。並反控美國才是破壞亞太地區和平穩定的最大因素，正將此地區變成「火藥桶」。

就赫塞斯提及台海問題，大陸外交部重申台灣問題純屬中國內政，美方不要妄想把台灣問題當成遏制大陸的籌碼，並敦促美方停止為台獨勢力撐腰打氣。就南海議題，陸反控美國才是破壞南海和平穩定的最大因素。

大陸國防部昨也發布聲明，對赫塞斯的說法表示強烈不滿、堅決反對，並稱美方為一己之私拉「小圈子」、搞陣營對抗，強化亞太軍力部署，粗暴干涉他國內政，必將反噬自身。

代表大陸出席香格里拉對話的解放軍國防大學副校長胡鋼鋒回應，不接受對中方的無端指責，美方有關內容無中生有，煽動對抗，企圖搞亂亞太。並稱當前亞太地區海上安全面臨嚴峻挑戰，個別國家肆意推動構築排他性、對抗性的小圈子，大幅增加軍事存在，頻繁以所謂航行自由名義侵犯他國領土主權和海洋權益；個別國家蓄意支持台獨分裂勢力，嚴重破壞台海和平穩定。

赫塞斯在演說中多次以「共產中國」指稱中國大陸，新加坡聯合早報報導，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波在場邊受訪表示，赫塞斯的講話「調門很高」，在中方看來相當不友好。該中心主任達巍分析，赫塞斯的發言關於大陸的指名道姓不斷且多處挑撥，對大陸具有很強的挑釁性。

香格里拉 外交部 國防部 台海

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