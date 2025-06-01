德漢堡一間醫院高齡病房突然起火 已知3死逾50傷
英國天空新聞報導，德國北部城市漢堡聖瑪麗醫院（Marienkrankenhaus）高齡病房其中一間房間1日凌晨突然起火，已知造成3人死亡、超過50人受傷。死者都是男性，分別是84歲、85歲和87歲。目前尚不清楚起火原因。
天空新聞指出，火勢從一樓往上蔓延，煙霧影響了這座四層樓醫院的許多區域。而消防員在當天午夜過後不久就接獲警報。他們表示，他們發現多名病患倚著窗戶呼救，有些人依靠梯子獲救。
德新社（DPA）報導，超過50名傷者中有2人命危、16人重傷和36人輕傷。聖瑪麗醫院其中一個區域必須進行疏散。受傷的病患在聖瑪麗醫院或是其他醫療院所接受治療。火勢在20分鐘內被撲滅。
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