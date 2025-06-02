美澳日菲防長 關切大陸破壞東海、南海穩定行為

美國、澳洲、日本和菲律賓的國防部長卅一日於新加坡見面，並發表共同聲明；美國國防部指出，四國防長在會議中，對中國大陸在東海和南海破壞穩定的行為，以及大陸單方面透過武力或脅迫的方式來改變現狀的企圖持續表達嚴重的關切。

香格里拉對話五月卅日到六月一日在新加坡舉行，各國國防部長或軍方高層出席並在場邊舉行多場會晤，美、澳、日、菲防長舉行會議，重點放在南海與東海等議題上。

美國國防部卅一日發出新聞稿指出，國防部長赫塞斯卅一日與澳洲國防部長馬勒斯、日本防衛大臣中谷元，以及菲律賓防長鐵歐多洛在新加坡會面；美國防部指出，這是在過去三年中第四次舉行四國國防部長會議。

美國防部表示，四國防長對中國在東海和南海破壞穩定的行為，以及中國單方面透過武力或脅迫的方式來改變現狀的企圖持續表達嚴重的關切；四方重申，他們對於中國在南海上對菲律賓和其他國家所做出的危險行為表達關切，並強調和平解決紛爭的重要性。

美國防部表示，四方強調捍衛國際法、自由航行和飛越上空的重要性，並呼籲地區的自由和穩定；他們也強調東協扮演核心角色，以及由東協領導的區域架構來確保印太地區的安全和穩定的重要性。

新聞稿指出，四國防長也針對他們的夥伴關係宣布四個關鍵發展，包括關鍵防禦投資同步化、強化資訊分享、強化網路安全和韌性，以及增加行動協作和互通性。

在增加四邊行動協作和互通性方面，四國防長都重申在印太地區，包括在東海和南海上，四邊行動合作和互通，對嚇阻、和平和安全的重要意義；四方承諾在過往成功的多邊海上合作行動之上，未來將持續參與，並擴大相關合作的範圍和次數，也同意增加納入理念相同的夥伴。

此外，四國防長也同意研究計畫情報、監視和偵查的聯合行動，以改善四國在東海、南海和周邊水域的互通性和協作性，創造有效的海空認知。