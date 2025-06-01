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進一步認證總理說法！以軍稱已擊斃哈瑪斯軍事領袖 哈瑪斯仍未發聲

中央社／ 耶路撒冷31日綜合外電報導
27日從以色列南部可見加薩建築物在以色列轟炸期間受損，竄出黑煙。法新社
27日從以色列南部可見加薩建築物在以色列轟炸期間受損，竄出黑煙。法新社

以色列軍方今天表示，已於5月13日擊斃巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的加薩領導人穆罕默德．辛瓦（Mohammad Sinwar），證實總理內唐亞胡本週稍早的說法。

路透社報導，穆罕默德．辛瓦是以軍本月稍早空襲加薩（Gaza）南部一所醫院時的目標。內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）28日說他已經斃命。

穆罕默德．辛瓦是哈瑪斯（Hamas）已故領袖亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）的弟弟。亞雅是2023年10月哈瑪斯攻擊以色列的策劃者。

哈瑪斯尚未證實或否認穆罕默德．辛瓦的死訊。

總理 空襲 穆罕默德 巴勒斯坦 哈瑪斯 內唐亞胡 以色列

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