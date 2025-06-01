進一步認證總理說法！以軍稱已擊斃哈瑪斯軍事領袖 哈瑪斯仍未發聲
以色列軍方今天表示，已於5月13日擊斃巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的加薩領導人穆罕默德．辛瓦（Mohammad Sinwar），證實總理內唐亞胡本週稍早的說法。
路透社報導，穆罕默德．辛瓦是以軍本月稍早空襲加薩（Gaza）南部一所醫院時的目標。內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）28日說他已經斃命。
穆罕默德．辛瓦是哈瑪斯（Hamas）已故領袖亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）的弟弟。亞雅是2023年10月哈瑪斯攻擊以色列的策劃者。
哈瑪斯尚未證實或否認穆罕默德．辛瓦的死訊。
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