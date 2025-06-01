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美澳日菲防長會議曝取得4重要發展 嚴重關切陸破壞東海南海穩定

中央社／ 馬尼拉1日專電
美國、澳洲、日本和菲律賓4國國防首長利用在新加坡出席「香格里拉對話」的機會舉行會議，對中國破壞東海與南海穩定表示「嚴重關切」。歐新社
美國、澳洲、日本和菲律賓4國國防首長利用在新加坡出席「香格里拉對話」的機會舉行會議，對中國破壞東海與南海穩定表示「嚴重關切」。歐新社

美國澳洲日本菲律賓4國國防首長利用在新加坡出席「香格里拉對話」的機會舉行會議，對中國破壞東海與南海穩定表示「嚴重關切」。

根據菲律賓國防部提供的聯合聲明，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、日本防衛大臣中谷元和菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro），5月31日舉行了會談。

聯合聲明稱，防長們對於中國在東海與南海「破壞穩定」的行動，以及企圖透過武力及恫嚇單方面改變現狀表示嚴重關切，強調維護國際法、航行和飛越自由的重要性，呼籲和平解決爭端。

美澳日菲於2023年組成被稱為Squad的多邊組織，旨在制衡中國。

根據聲明，4國在夥伴關係上取得4大重要發展，包括透過同步優先國防投資，支持菲律賓提升空域及海上感知能力；加強情報分享，在南海和印太區域構建「共同作戰圖像」（COPs）。

美澳日菲還就投資菲律賓網路安全與韌性達成共識；4國也透過增加舉辦「海事合作活動」（MCA）聯合演習的頻率與規模，邀請更多理念相近國家參與，以加強協同作戰能力，特別是在東海與南海。

菲律賓與美國去年11月簽署了軍事情報保護協定（GSOMIA），澳洲與日本也有意與菲律賓達成同樣的安排。

根據聯合聲明，5月31日的這場會談是4國過去3年來的第4次國防首長會議，凸顯出打造「自由開放的印太區域」的共同願景。

中國在東海與日本有釣魚台列嶼主權爭端，中國航空母艦「遼寧號」上週在沖繩附近海域訓練艦載戰鬥機與直升機起降，引起日方關切；中國在南海則與菲律賓有主權爭議，根據菲方說法，中國海警持續在南海驅逐菲律賓漁民、衝撞或向菲律賓公務船噴射高壓水柱。

香格里拉 菲律賓 美國 澳洲 日本 印太 南海 主權

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