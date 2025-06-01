IAEA報告曝伊朗增加高濃縮鈾產量 伊朗警告歐洲別利用生事：否則採取報復

聯合國核監督機構的報告顯示伊朗大幅增加高濃縮鈾產量後，德黑蘭當局今天警告，曾揚言重啟核制裁的歐洲大國若「利用」這份報告做出任何不當行動，伊朗將採取報復。

法新社報導，聯合國（UN）核監督機關「國際原子能總署」（IAEA）報告指出，伊朗大幅增加濃度最高60%濃縮鈾的庫存，其濃縮程度已接近製造核武所需的90%左右。

根據法新社看到的IAEA機密報告，伊朗濃縮鈾總量估計有9247.6公斤，目前已超過2015年幾個世界強權達成的伊朗核協議所授權限額45倍。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透過聲明說，他在電話中告訴IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi），如果達成2015年核協議的歐洲國家採取任何不當行動，德黑蘭將有所回應，其指涉的是英國、法國及德國。

這3個歐洲國家曾警告，如果它們認為伊朗核計畫對歐陸安全構成威脅，可能會對德黑蘭重新實施制裁。

根據前述聲明，阿拉奇於昨天的通話中敦促葛羅西，阻止各方利用IAEA報告「推動自身的政治目標」。

IAEA理事會（The IAEA Board of Governors）預計9日起在奧地利首都維也納舉行季度會議，期間將審查伊朗的核子活動。