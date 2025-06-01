快訊

被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

桌球／莊智淵子弟兵葉伊恬遭取消WTT參賽權 體育署重罰桌協暫停補助款

抓到炒匯熱錢！台幣5月狂升2元 央行呼籲：外資要遵守規定

國際航空運輸協會年會印度新德里登場 總理莫迪將出席

聯合報／ 記者甘芝萁／印度新德里即時報導
第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年會議在於本月1日到3日在印度新德里的Bharat Mandapam會議中心舉行。記者甘芝萁攝
第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年會議在於本月1日到3日在印度新德里的Bharat Mandapam會議中心舉行。記者甘芝萁攝

第81屆國際航空運輸協會（IATA）年會（AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年會議在於本月1日到3日在印度新德里舉行，除了全球航空領導人齊聚一堂外，印度總理莫迪預計將向與會代表發表主題演講。而這也是睽違42年IATA年會回到印度舉辦，今年會議將由印度籍的低成本航空靛藍航空(IndiGo)主辦，會議主題將聚焦航空業的財務前景、能源安全、再生能源和永續航空燃料生產之間的關係等。

國際航協理事長威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，印度在全球航空業中的地位發生了翻天覆地的變化，尤其是在過去的十年裡。印度的飛機訂單量創下了紀錄，經濟實現了令人矚目的增長，基礎設施建設也達到了世界一流水平。印度航空業直接僱用了369,700名員工，創造了56億美元的GDP。如果將間接影響、誘發影響和旅遊影響計算在內，總數將上升至770萬個就業機會和536億美元的CGD（1.5%）。

IndiGo執行長兼國際航空運輸協會理事會主席Pieter Elbers也說，航空業是全球一股強大的推動力，在印度尤為明顯，印度航空市場正在快速蓬勃發展，並為該國的社會經濟成長做出了巨大貢獻，而靛藍航空正處於這一上升趨勢的前沿。他說，很榮幸邀請國際航空協年會再次在印度舉行，期待在這場全球盛會上展示印度市場令人振奮的發展以及印度的熱情好客，這是屬於印度的時代！

今年會議約有1700名參與者註冊參加，其中包括行業領袖、政府官員和媒體，會議主軸將討論航空業的財務前景；印度如何策略性地利用航空推動發展；能源安全、再生能源和永續航空燃料生產之間的關係；航空淨零融資，以及不斷變化的全球稅收格局等。

第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年會議在於本月1日到3日在印度新德里的Bharat Mandapam會議中心舉行。記者甘芝萁攝
第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年會議在於本月1日到3日在印度新德里的Bharat Mandapam會議中心舉行。記者甘芝萁攝

印度 再生能源

延伸閱讀

共同打擊恐怖主義！巴基斯坦盼解決爭端 總理表態：願與印度和談

莫迪：打擊只是暫停 是否持續視巴基斯坦舉動而定

【重磅快評】印巴停火 川普印太戰略的進展或挫敗？

川普喊「印巴同意立即停火」 兩國外交高層證實了

相關新聞

陸高層為何缺席香格里拉對話？外媒揭「早有權衡」背後好處曝光

中國大陸今年未派國防部長董軍出席新加坡香格里拉對話，引發外界關注是否拱手讓出舞台，坐視美方主導對抗北京的安全論述。但外媒...

以軍襲擊加薩人道物資中心！發動戰車、朝人群開火 釀30死115傷

路透引述巴勒斯坦通訊社WAFA與哈瑪斯相關媒體報導，以色列軍方6月1日襲擊加薩南部拉法一處人道物資發放據點，造成至少30...

抨擊陸在南海作為 菲防長轟霸凌：違背「永不稱霸」和平崛起承諾

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南...

IAEA報告曝伊朗增加高濃縮鈾產量 伊朗警告歐洲別利用生事：否則採取報復

聯合國核監督機構的報告顯示伊朗大幅增加高濃縮鈾產量後，德黑蘭當局今天警告，曾揚言重啟核制裁的歐洲大國若「利用」這份報告做...

國際航空運輸協會年會印度新德里登場 總理莫迪將出席

第81屆國際航空運輸協會（IATA）年會（AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年會議在於本月1日到3日在印度新德...

符合德黑蘭當局「最佳利益」 美媒曝白宮已將核協議提案交伊朗

美國媒體今天報導，華府方面已交給伊朗一份核協議提案，白宮稱該提案「可令人接受」，而且符合德黑蘭當局的「最佳利益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。