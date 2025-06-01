快訊

以軍襲擊加薩人道物資中心！發動戰車、朝人群開火 釀30死115傷

水氣一波波靠近 南台灣首當其衝！三縣市留意雷陣雨至深夜

最後衝刺！南韓總統大選3日登場 李在明、金文洙拚選前最後週末

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
6月1日，自民黨候選人李在明在南韓大邱的競選活動中發表演說。歐新社
6月1日，自民黨候選人李在明在南韓大邱的競選活動中發表演說。歐新社

南韓總統大選倒數兩天，主要候選人今天各自舉辦大型造勢活動拉票。這場大選是因去年底時任總統尹錫悅宣布戒嚴、最後遭彈劾下台而提前舉行。

法新社報導，6月3日的選舉，將為一連數月的政治動盪劃下句點。這場動盪起因於尹錫悅去年12月短暫中止民選政府統治，尹錫悅因此遭到彈劾與免職。

各項民調都顯示自由派李在明遙遙領先，根據蓋洛普（Gallup）公布的選前封關民調，49%受訪者認為他是最佳候選人。

保守派「國民力量黨」（PPP）候選人金文洙緊追在後，支持率35%。

現年60歲的李在明今天從家鄉安東展開造勢活動，他告訴支持者，他將尋求削弱首都圈的開發集中現象，促進首爾以外地區的發展。

身穿防彈背心的李在明表示：「我們不該只是尋求區域平等發展策略，而要為首爾以外地區提供更多激勵，給它們更多支持。」

李在明造勢時加強安全防備，包括講台上設置了防彈盾牌。

2024年1月，李在明在釜山被假扮成支持者的男子刺傷頸部，該名男子後來承認，他的意圖是殺死李在明，以阻止他成為總統。

金文洙則預定在大首爾地區造勢，今天他在水原集會時，對李在明的安全防護措施評論了一番。

「你看，我沒穿防彈背心吧？但李在明現在甚至覺得防彈背心不夠看，還用上了防彈盾牌。」

金文洙說：「透過這些防彈措施，李在明顯然是準備建立自己的獨裁統治，我們必須阻止。」

首爾 李在明 尹錫悅 南韓總統大選

延伸閱讀

曾籲不涉台海衝突 李在明可能重塑韓國外交政策

屈從大陸？被問南韓是否援台 李在明酸回：外星人入侵才會思考

昔挨轟屈從大陸 被問犯台是否伸援？南韓李在明：外星人入侵才思考

李在明效應發威？韓股強漲逼近牛市 今年表現遠勝台股

相關新聞

陸高層為何缺席香格里拉對話？外媒揭「早有權衡」背後好處曝光

中國大陸今年未派國防部長董軍出席新加坡香格里拉對話，引發外界關注是否拱手讓出舞台，坐視美方主導對抗北京的安全論述。但外媒...

以軍襲擊加薩人道物資中心！發動戰車、朝人群開火 釀30死115傷

路透引述巴勒斯坦通訊社WAFA與哈瑪斯相關媒體報導，以色列軍方6月1日襲擊加薩南部拉法一處人道物資發放據點，造成至少30...

抨擊陸在南海作為 菲防長轟霸凌：違背「永不稱霸」和平崛起承諾

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南...

香會槓南海問題…菲防長嗆大陸與會者「宣傳式提問」 台下爆發掌聲

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」上，回嗆中方與會者詢問菲美軍事合作及南海爭端問題時，是「...

最後衝刺！南韓總統大選3日登場 李在明、金文洙拚選前最後週末

南韓總統大選倒數兩天，主要候選人今天各自舉辦大型造勢活動拉票。這場大選是因去年底時任總統尹錫悅宣布戒嚴、最後遭彈劾下台而...

香會屢提「共產中國」 陸學者控美軍方高層挑釁性強：相當不友好

美國國防部長赫格塞斯昨天在香格里拉對話以「共產中國」指稱中國。中國學者認為，美國軍方高層這番最新講話挑釁性很強，對抗性也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。