香會屢提「共產中國」 陸學者控美軍方高層挑釁性強：相當不友好

美國國防部長赫格塞斯昨天在香格里拉對話以「共產中國」指稱中國。中國學者認為，美國軍方高層這番最新講話挑釁性很強，對抗性也超過上屆拜登政府，在中國看來相當不友好。

赫格塞斯（Pete Hegseth）5月31日在新加坡舉行的「2025年香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）第一場全體大會發表演講，其中數次以「共產中國」（Communist China）稱呼中國。

對於赫格塞斯的用語，據新加坡聯合早報，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波在香會場邊受訪時評論，赫格塞斯的講話「調門很高」，「直截了當地說共產黨中國，我參加這個香會都12次了，印象中沒有用這樣很高的意識形態化描述。這個講話在我們看來相當不友好」。

周波還指出，赫格塞斯稱衝突可能即將到來，但同時又希望不會發生，這與前美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）過去兩年在香會所提出的觀點相左。

周波說，奧斯汀2023年談到台海時曾明確表示衝突並非一觸即發，也非完全無法避免。美國防長「180度的變化」反映華盛頓對台海形勢的判斷出現根本性變化，「擔憂共軍通過軍演趁機收復台灣」。

北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍則分析，赫格塞斯香會講話的最大新意是「比較完整的講了特朗普（川普）政府在印太地區的計畫或者戰略，旨在向印太地區傳遞野心雄心的信號，這是它最大的價值」。

達巍指出，赫格塞斯大幅度針對中國講了很長一段話，關於中國的指名道姓不斷且多處挑撥，例如提到在座的國家都被中國威脅、都被中國羞辱，對中國來說具有很強挑釁性。

達巍認為，相信這些話是赫格塞斯自己的選擇，而「在這樣的安全論壇上直接攻擊中國，我覺得是不合適的」。本屆美國政府對中國戰略尚在形塑階段，赫格塞斯應該等到川普定調再決定是否言詞攻擊中國。

達巍也表示，美國軍方高層一方面希望亞太國家與美國合作、應對最主要的區域威脅中國，一方面卻對地區國家加關稅，阻礙經濟發展，還要求增加開支幫美國分擔安全責任，「這樣的信號可信度得打大問號」。

香格里拉對話由英國智庫「國際戰略研究院」（IISS）主辦，是亞太地區最具代表性的防務會議，今年自5月30日至6月1日舉行。