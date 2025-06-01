抨擊陸在南海作為 菲防長轟霸凌：違背「永不稱霸」和平崛起承諾

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。

根據菲律賓國防部提供的資料，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在「香格里拉對話」發表專題演說，回顧1974年時任中國國務院副總理的鄧小平在聯合國大會上所說，中國永不稱霸，「現在不是，將來也不做超級大國。」

鐵歐多洛說，但在半個世紀後的今天，中國顯然沒有遵守這個承諾。

他同時引述中國國家主席習近平去年11月所提，中國將「攜手構建公正合理的全球治理體系」，但北京所認知的公正合理，顯然與世界其他國家所接受的規範和價值觀，截然相反。

鐵歐多洛抨擊，要想像由中國主導的國際秩序會是如何，看看南海周邊較小鄰國的處境就可知道，北京如今對周邊小國的作法，與當初承諾的「和平崛起」背道而馳。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗尤為激烈。

中國以「十段線」為依據，索討幾乎整片南海的主權，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里（370公里）專屬經濟區資源，雙方主張的海域有所重疊，近10多年來爭端不斷。

菲律賓漁業局（BFAR）最近才聲稱，一艘研究船在菲律賓專屬經濟區採集海砂樣本時，遭中國海警船噴射高壓水柱及擦撞；此前，菲方也已多次指控中方對菲國公務船採取衝撞、噴射水柱，以及對公務機投擲燃燒彈等危險行為。

另一方面，鐵歐多洛坦承，美中戰略競爭正定義著現今區域和全球安全環境，但不應把小國採取的一些合法行動，視為單純是在大國授意下進行，這樣的詮釋就會把小國描繪為大國的「棋子」，沒有戰略自主能力。

鐵歐多洛說明，菲律賓對南海爭議的立場及因應措施，並非美中戰略競爭的結果，而是中國共產黨過度擴張所致，最明顯的證據就是「毫無國際法依據」的九段線、十段線或十一段線。