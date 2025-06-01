快訊

曾致函馬英九談孫中山後代嫡庶分 孫科女孫穗瑛3月辭世

陸委會控旺中集團配合中共對台統戰 揚言依兩岸條例查處

陸高層為何缺席香格里拉對話？外媒揭「早有權衡」背後好處曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

抨擊陸在南海作為 菲防長轟霸凌：違背「永不稱霸」和平崛起承諾

中央社／ 馬尼拉1日專電
菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。歐新社
菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。歐新社

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南海霸凌周邊較小鄰國。

根據菲律賓國防部提供的資料，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在「香格里拉對話」發表專題演說，回顧1974年時任中國國務院副總理的鄧小平在聯合國大會上所說，中國永不稱霸，「現在不是，將來也不做超級大國。」

鐵歐多洛說，但在半個世紀後的今天，中國顯然沒有遵守這個承諾。

他同時引述中國國家主席習近平去年11月所提，中國將「攜手構建公正合理的全球治理體系」，但北京所認知的公正合理，顯然與世界其他國家所接受的規範和價值觀，截然相反。

鐵歐多洛抨擊，要想像由中國主導的國際秩序會是如何，看看南海周邊較小鄰國的處境就可知道，北京如今對周邊小國的作法，與當初承諾的「和平崛起」背道而馳。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗尤為激烈。

中國以「十段線」為依據，索討幾乎整片南海的主權，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里（370公里）專屬經濟區資源，雙方主張的海域有所重疊，近10多年來爭端不斷。

菲律賓漁業局（BFAR）最近才聲稱，一艘研究船在菲律賓專屬經濟區採集海砂樣本時，遭中國海警船噴射高壓水柱及擦撞；此前，菲方也已多次指控中方對菲國公務船採取衝撞、噴射水柱，以及對公務機投擲燃燒彈等危險行為。

另一方面，鐵歐多洛坦承，美中戰略競爭正定義著現今區域和全球安全環境，但不應把小國採取的一些合法行動，視為單純是在大國授意下進行，這樣的詮釋就會把小國描繪為大國的「棋子」，沒有戰略自主能力。

鐵歐多洛說明，菲律賓對南海爭議的立場及因應措施，並非美中戰略競爭的結果，而是中國共產黨過度擴張所致，最明顯的證據就是「毫無國際法依據」的九段線、十段線或十一段線。

香格里拉 菲律賓 南海 北京

延伸閱讀

中外交部籲美「勿玩火」 批赫塞斯渲染「中國威脅論」

美國防長：川普緊盯 中國不會侵台

美、澳、日、菲四國防長會面：關切中國破壞南海穩定

雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

相關新聞

陸高層為何缺席香格里拉對話？外媒揭「早有權衡」背後好處曝光

中國大陸今年未派國防部長董軍出席新加坡香格里拉對話，引發外界關注是否拱手讓出舞台，坐視美方主導對抗北京的安全論述。但外媒...

以軍襲擊加薩人道物資中心！發動戰車、朝人群開火 釀30死115傷

路透引述巴勒斯坦通訊社WAFA與哈瑪斯相關媒體報導，以色列軍方6月1日襲擊加薩南部拉法一處人道物資發放據點，造成至少30...

抨擊陸在南海作為 菲防長轟霸凌：違背「永不稱霸」和平崛起承諾

菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，抨擊中國違背「永不稱霸」及和平崛起的承諾，在南...

香會屢提「共產中國」 陸學者控美軍方高層挑釁性強：相當不友好

美國國防部長赫格塞斯昨天在香格里拉對話以「共產中國」指稱中國。中國學者認為，美國軍方高層這番最新講話挑釁性很強，對抗性也...

香格里拉對話談國防 紳寶執行長：歐洲需整合國防需求 實現規模化發展

瑞典國防工業大廠紳寶集團（Saab）執行長約翰松（Micael Johansson）表示，歐洲國防市場若想要提升自身能力，...

印度首次承認戰機被擊落「幾架不重要」 但沒提到殲10

印度國防參謀長阿尼爾·喬漢5月31日在香格里拉對話會場邊，首次證實印度戰機確實在近期與巴基斯坦衝突中被對方擊落，至於有幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。