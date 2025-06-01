以軍襲擊加薩人道物資中心！發動戰車、朝人群開火 釀30死115傷

路透引述巴勒斯坦通訊社WAFA與哈瑪斯相關媒體報導，以色列軍方6月1日襲擊加薩南部拉法一處人道物資發放據點，造成至少30人死亡、超過115人受傷。

一名當地巴勒斯坦記者告訴英國廣播公司（BBC），當時有數千名巴勒斯坦人聚集在該據點附近，以色列戰車隨後逼近並向人群開火。

根據路透報導，該據點由加薩人道基金會（GHF）負責營運，獲得以色列支持。雖然部分巴勒斯坦人對該組織的中立性及以色列擬進行的生物辨識與其他篩查措施表示疑慮，但以色列官員聲稱，這些措施能排除與哈瑪斯有關聯者，確保援助對象符合資格。

事實上，哈瑪斯5月28日曾指控以軍朝加薩人道基金會一處據點附近開火，造成至少3人死亡、46人受傷，但加薩人道基金會當時否認相關說法。以色列軍方則表示，當時數千名巴勒斯坦人湧向據點，軍方在園區外開槍警告，目的是重新建立現場秩序。

目前美方正積極促成以色列與哈瑪斯達成停火。