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俄羅斯又一座橋梁坍塌 貨運火車部分車體墜橋

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導

俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）發生橋梁坍塌事件，造成一列火車出軌。數小時之前，同樣與烏克蘭接壤的俄國布揚斯克州（Bryansk）也發生類似事故，造成至少7死69傷。

綜合法新社和路透社報導，庫斯克州代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）在通訊軟體Telegram表示：「昨晚…熱列茲諾戈爾斯克（Zheleznogorsk）地區一座鐵路橋梁在貨運列車通行時坍塌，部分車體墜落到橋下的公路。」

金希提恩補充說，初步消息指出，有1名鐵路司機員受傷。

數小時前，布揚斯克州發生公路橋梁坍塌導致下方火車脫軌的事件，造成至少7人死亡、69人受傷。

莫斯科鐵路公司最初在Telegram表示，這起事件是因「非法干擾」交通運輸活動所致，但相關貼文已被刪除。

布揚斯克州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）說，有44人送醫救治，傷者包括3名兒童，其中1人情況嚴重。

俄羅斯緊急事務當局表示，救難人員連夜搜救，約有180人投入救援行動。

社群媒體流傳的照片和影片顯示，乘客摸黑嘗試協助他人爬出受損的火車車廂，消防人員則設法解救受困乘客。

俄羅斯的Baz Telegram頻道說，初步資訊顯示這座跨橋是被炸毀，但未提供證據。

路透社無法獨立證實Baza的說法，烏克蘭方面尚未對此置評。

火車出軌 橋梁 俄羅斯

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