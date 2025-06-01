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新加坡防長籲信任機制降低誤判 盼兩岸開啟溝通管道

中央社／ 新加坡1日專電

香格里拉對話在新加坡舉行，新加坡國防部長陳振聲今天表示，各方在安全或經濟領域競爭越激烈，越需要保持溝通管道暢通、建立信任機制以降低誤判風險；不認為兩岸人民希望發生戰爭衝突，盼雙方開啟溝通管道討論未來。

2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）自5月30日至今天在新加坡舉行，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）等政要發表演說，聚焦區域經濟、南海爭端、東協立場等國際議題。

新加坡國防部長陳振聲、巴紐國防部長約瑟夫（Billy Joseph）、瑞典國防部長楊森（Pål Jonson），中午以「加強安全合作，促進亞太地區穩定（Enhancing Security Cooperation for a Stable Asia-Pacific）」為題發表談話並舉辦座談。

台下與會者提問台灣與中國關係議題，陳振聲表示，必須了解這個議題是如何產生的歷史背景，感到擔憂的是有些人試圖以過度簡化的方式進行解釋，不認為兩岸人民希望發生戰爭衝突，正如世界上所有人一樣，人民都希望擁有安全感，包括經濟上的安全感，希望無論在各個層面，雙方都能開啟溝通管道，討論彼此共同未來與利益所在。

陳振聲致詞時指出，過去各界將安全挑戰視為某地理區域內的衝突，現在則越來越清楚地意識到，不同地區的安全彼此交織，受到跨境挑戰的影響，例如供應鏈安全、打擊假訊息，以及保護網路基礎設施的完整性與安全。

他說，「單打獨鬥無法解決不安全的問題，重視國家安全並沒有錯，每個國家都這麼做，但在追求安全的同時，必須堅守國際法與行為規範」，陳振聲指出，「我的安全優先」不應變成「只管我的安全」。

現年55歲的陳振聲過去曾擔任陸軍總長，熟悉國防事務，隨後出掌多個政府部門，是新加坡執政團隊的重要成員，在新加坡新內閣中，從原教育部長轉任新任國防部長。

陳振聲說，各方在安全或經濟領域競爭越激烈，越需要設立「護欄」以防競爭演變為衝突，這些護欄包括承諾以和平方式解決爭端、根據國際法行事、保持溝通管道暢通以降溫情勢，以及建立信任機制以降低誤判風險。

他表示，新加坡有信心與決心持續投入國防建設，國家內部團結、政策一致性與領導延續性，讓國家建立起信任感，同時也能在塑造與維護全球秩序規則方面，發揮積極且建設性的作用。

針對赫格塞斯承諾美方將積極參與印太地區事務。對此，陳振聲昨天接受媒體訪問時表示，各國防長為此叫好，但也期待看到美方接下來如何把承諾轉化為具體行動。

溝通 新加坡 國防部

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