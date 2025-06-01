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美國防長：川普緊盯 中國不會侵台

中央社／ 新加坡31日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯在新加坡出席亞洲安全會議「香格里拉對話」時表示，假如中國尋求「征服」台灣，將會有「毀滅性後果」。他還說，美國總統川普緊盯下，中國不會侵台。

綜合「華爾街日報」（The Wall Street Journal）和法新社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）警告，中國「明顯且可信地準備動用武力改變印太地區勢力平衡」。

他說：「中國任何以武力征服台灣的企圖都會對印太乃至全世界引發毀滅性後果。沒理由粉飾這件事。」

他指出，「中國構成的威脅真實存在，且可能迫在眉睫」。

然而，他說，總統川普已表示，在他緊盯之下，中國不會侵台。美國的目標是「避免戰爭，讓代價高到難以承受，使和平成為唯一選擇」。

他還說亞洲是川普政府列為優先要務的區域。

赫格塞斯在演說中同時提到南海，他說：「在南海，中國騷擾鄰國，而當中有許多國家今天都在場。」他說：「中國試著在你們自己的水域脅迫諸位。我們全都看到了水砲、船與船相撞以及海上非法登船的影片和照片。我們也看到對南海陸地的非法侵占和軍事化行為。」

華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說：「赫格塞斯針對中國施壓台灣及南海聲索國的言論，是歷任美國防長在香格里拉對話發表過最為強硬的一場演說。」

葛來儀表示：「最主要的訊息就是，川普希望透過實力達成和平，且美國認為升高這個地區的行動，可以確保川普任內不會發生中國動用武力的情形。」

美國 川普 南海

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