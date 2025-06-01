俄羅斯跨越橋梁坍塌落至下方鐵軌 至少7死30傷

俄羅斯西部與烏克蘭接壤的地區今天發生公路橋梁坍塌導致下方火車脫軌的事件，至少7人喪命。莫斯科鐵路公司表示，這起事件是因「非法干擾」交通運輸活動所致。

法新社報導，俄國西部布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）在通訊軟體Telegram寫道：「有7人因為橋梁坍塌砸到鐵軌而喪生，另有30名傷者被送往布揚斯克地區的醫療機構，其中包括兩名兒童。」

莫斯科鐵路公司（Moscow Railways）表示，「運輸作業受到非法干預，造成公路跨越橋坍塌」，導致一列火車在克利莫沃（Klimovo）與莫斯科（Moscow）之間出軌。

莫斯科鐵路公司在Telegram指出，事件發生於晚間10時44分，地點在布揚斯克州皮爾希諾（Pilshino）與維戈尼奇（Vygonichi）兩個車站之間。

莫斯科鐵路公司補充說，這起事故並未影響其他列車。

俄羅斯當局在網路發布的照片顯示，有一段公路橋梁坍塌、車輛受損，救難人員連夜展開搜救。

根據報導，事發地點距離烏克蘭邊境約100公里。