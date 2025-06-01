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影／俄羅斯邊界鐵軌橋被炸！火車出軌釀至少7死31傷 乘客摸黑逃生

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯當局6月1日稍早證實，布揚斯克州靠近烏克蘭邊界的一座橋梁斷裂倒塌，導致一列火車出軌，已知造成至少7人死亡、31人受傷。圖/取自@DD_Geopolitics在X的照片
俄羅斯當局6月1日稍早證實，布揚斯克州靠近烏克蘭邊界的一座橋梁斷裂倒塌，導致一列火車出軌，已知造成至少7人死亡、31人受傷。圖/取自@DD_Geopolitics在X的照片

俄羅斯當局6月1日稍早證實，布揚斯克州（Bryansk）靠近烏克蘭邊界的一座橋梁斷裂倒塌，導致一列火車出軌，已知造成至少7人死亡、31人受傷；詳細事故原因目前尚不清楚。

英國廣播公司（BBC）報導，橋梁倒塌時，多輛卡車墜落，列車撞上橋梁殘骸後導致車頭與車廂脫軌，目前消防人員與救援人員正趕赴現場搜尋傷者及列車乘客。事故地點距離烏克蘭邊境約100公里。

俄羅斯鐵路公司在Telegram表示：「運輸運作受到非法干預，導致公路橋梁的一段結構坍塌，造成火車頭與數節車廂出軌。」

布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）也在Telegram上通報，有2名兒童住院，其中一人傷勢嚴重。根據俄羅斯國營媒體援引醫護人員報導，罹難者中包括火車司機。

俄羅斯Baza Telegram頻道在未提供證據的情況下報導稱，根據初步消息，該座橋樑可能是被炸毀的。該頻道經常發布來自安全部門與執法機構的內部消息。

根據社群流傳照片，列車車廂嚴重變形，乘客在黑暗中互相幫助爬出殘骸。

火車出軌 橋梁 俄羅斯

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