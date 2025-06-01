沙烏地等多國外長欲訪約旦河西岸 以色列拒配合

多個阿拉伯國家的外交部長原定週末組團訪問約旦河西岸（West Bank）雷馬拉（Ramallah），卻遭以色列擋下，今天引發各國外交部譴責。

法新社報導，約旦外交部發布聲明，針對「以色列禁止代表團（6月1日）出訪雷馬拉並拜會巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的決定」，予以譴責。

根據聲明內容，沙烏地阿拉伯、埃及、約旦和巴林的部長團原定與阿拉伯聯盟（Arab League）主席一同出訪。

然而，以色列昨晚深夜宣布以方不予配合。由於以色列控制約旦河西岸的邊界和空域，此舉等同出手擋下代表團的出訪行程。

以色列官員說，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯「有意在雷馬拉與阿拉伯多國外交部長舉行有挑釁意味的會議，討論推動巴勒斯坦建國事宜」。

「這樣一個國家無疑會在以色列國土核心成為一個恐怖國家，以色列將不會配合這類意在傷害以色列、危害以色列安全的舉動。」

巴勒斯坦自治政府外交部對此表達「嚴正關切」，並稱以色列的決定是「公然違反占領勢力在國際法之下的義務」。

若這支阿拉伯各國外交部長團順利成行，率領代表團的費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）將會是首位出訪約旦河西岸的沙國外長。