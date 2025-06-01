快訊

時代最強音或精英教育？陸生蔣雨融哈佛畢業致詞引熱議

MLB／大谷翔平、賈吉誰更強？退役三神獸給出答案

王心凌「穿真理褲」跪著立蛋 白皙美腿吸2萬網友朝聖

伊朗「接近核彈級濃縮鈾」激增50%！專家示警：可在2周內產核武原料

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2024年6月，國際原子能署於奧地利維也納總部外的標誌。路透
2024年6月，國際原子能署於奧地利維也納總部外的標誌。路透

金融時報與路透報導，聯合國核監督機構報告指出，伊朗接近製造核彈等級的高濃縮鈾庫存在3個月內增加50%，並且仍未能就3處未申報地點發現核材料提供可信說明。這些舉措可能升高伊朗與美國的核談判風險，凸顯達成協議的迫切性。

根據金融時報取得國際原子能署（IAEA）的機密報告，截至5月17日，伊朗擁有408.6公斤純度60%的濃縮鈾，較2月增加133.8公斤。60% 的鈾濃縮度略低於武器級，武器級鈾一般的定義是濃縮度達90%。

伊朗是唯一一個擁有高純度濃縮鈾的非擁核國家，IAEA對此表示「嚴重關切」，因為其核擴散風險極高。專家表示，伊朗如今已具備能力，可在不到2周內生產核武所需裂變材料。

分析人士警告，伊朗濃縮鈾庫存增加使外交斡旋風險升高，凸顯達成協議的迫切性。

IAEA報告也重申長期以來對伊朗缺乏透明度的疑慮。檢查人員表示，德黑蘭未能就3處未申報地點發現核材料提供可信說明，導致IAEA長期調查未果，無法確認那些材料是被使用、混合或仍未納入國際監管。

根據路透，這些地點分別為拉維贊什安（Lavisan-Shian）、瓦拉明（Varamin）和圖庫札巴德（Turquzabad）。對此，IAEA再次敦促伊朗「全面且有效合作」。

金融時報報導指出，這些懸而未決的問題凸顯當前外交進程的脆弱。未來幾個月至關重要，伊朗可能面臨來自以色列等國的潛在軍事威脅，以及聯合國重啟制裁。

國際危機組織資深伊朗分析師瓦茲（Ali Vaez）警告，若未能在短期內取得具體進展，談判恐面臨破局風險，導致伊朗與IAEA、聯合國更緊張的對峙狀態。

瓦茲表示：「該報告證實伊朗掩飾先前的未申報活動，還有目前升級核行動的作為。除非美伊能在談判上取得實質進展，否則目前在阿曼首都馬斯喀特與羅馬進行的外交斡旋，恐將轉向更具對抗性與高風險的僵局。」

風險 材料 伊朗

延伸閱讀

IAEA：伊朗近幾月大增高濃縮鈾產量 構成嚴重疑慮

川普誇核談判「過兩天」有好消息 伊朗沒那麼樂觀

周旋在強權之間的伊朗：反共陣營的務實外交，與中華民國曖昧邦誼50年

伊朗否認考慮暫停提煉濃縮鈾 以換取與美國達成協議

相關新聞

以哈停火又卡關！哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

金融時報報導，美國提出以色列與哈瑪斯暫時停火至少60天，交換釋放部分人質和巴勒斯坦囚犯，不過哈瑪斯5月31日回應要求釐清...

美、澳、日、菲四國防長會面：關切中國破壞南海穩定

美國、澳洲、日本和菲律賓的國防部長31日於新加坡見面，並發表共同聲明；美國國防部指出，四國防長在會議中，對中國在東海和南...

川普：加薩新停火協議「非常接近達成」

美國總統川普五月卅日在橢圓辦公室說，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯「正非常接近」達成新的加薩停火協議，卅日或卅一日將讓媒...

影／俄羅斯邊界鐵軌橋被炸！火車出軌釀至少7死31傷 乘客摸黑逃生

俄羅斯當局6月1日稍早證實，布揚斯克州（Bryansk）靠近烏克蘭邊界的一座橋梁斷裂倒塌，導致一列火車出軌，已知造成至少...

伊朗「接近核彈級濃縮鈾」激增50%！專家示警：可在2周內產核武原料

金融時報與路透報導，聯合國核監督機構報告指出，伊朗接近製造核彈等級的高濃縮鈾庫存在3個月內增加50%，並且仍未能就3處未...

健康來得及／過敏是太乾淨害的？微生物其實是免疫教練

你家是不是太乾淨了？研究發現，過度消毒、遠離微生物的生活方式，反而可能讓免疫系統失去訓練機會，導致過敏與自體免疫疾病風險上升。專家指出，微生物就像免疫的「老朋友」，適度接觸能幫助身體學會分辨敵我，維持健康防線。從開窗通風、室內種植到與寵物互動，這些看似微小的行為，其實正悄悄訓練你的免疫系統。你準備好放下「極致潔癖」了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。