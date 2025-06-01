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以哈停火又卡關！哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

以哈停火又卡關！哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列與加薩邊境5月31日發生爆炸後煙硝直竄天際。路透
以色列與加薩邊境5月31日發生爆炸後煙硝直竄天際。路透

金融時報報導，美國提出以色列哈瑪斯暫時停火至少60天，交換釋放部分人質和巴勒斯坦囚犯，不過哈瑪斯5月31日回應要求釐清具體條件，包含確保協議是永久停戰的一環，此舉遭白宮特使威科夫拒絕與譴責，稱「完全無法令人接受」，只會讓停火進程「倒退」。

路透報導指出，哈瑪斯表態願意釋放10名倖存人質，並交出18名罹難人質的屍體，以換取遭以色列監禁的巴勒斯坦人獲釋。目前仍有58名人質遭哈瑪斯俘虜。

金融時報引述一名參與談判的外交官也表示，哈瑪斯早先對釋放相當數量的以色列人質做出正面回應，但對整體協議提出「澄清事項」。

哈瑪斯堅持其目標是永久結束戰爭、實現以色列軍隊全面撤出加薩，並保證加強人道援助進入加薩。但是這些條件遭到以色列拒絕。

對此，威科夫聲明回應：「我已收到哈瑪斯對美國提案的回應，這令人完全無法接受，只會讓局勢倒退。」他說，「哈瑪斯應該接受美方提出的框架協議，作為近距離間接會談的基礎，以利我們在下周內立即開始」。

內唐亞胡辦公室5月31日晚間表示，以方已經接受美方提案，但「哈瑪斯仍堅持拒絕」，並表示將持續營救人質與打擊哈瑪斯。

美國總統川普5月30日才表示，以色列和巴勒斯坦「非常接近」達成新的停火協議。

哈瑪斯 以色列 人質

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