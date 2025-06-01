德總理梅爾茨5日訪美 商討烏克蘭與貿易等議題
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將於6月5日赴白宮與美國總統川普會面，雙方將商討俄烏戰爭和中東衝突，以及陷入緊張的貿易關係。
法新社報導，德國總理府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）今天表示，會談重點將是德美關係，以及「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭、中東局勢和貿易政策」。
這次會談將是梅爾茨5月初就任總理以來首次正式訪問美國，也是2位領導人首次會面。
自重返白宮以來，川普的安全和貿易政策變化，包括對歐洲夥伴徵收一系列關稅，讓歐洲深感不安。
梅爾茨上月26日表示，一旦跨大西洋貿易衝突升級，歐盟可能對美國科技公司採取措施或加徵關稅，以進行報復。
梅爾茨說：「我們不應倉促而慌亂地做出反應，但如果我們別無選擇，就需要動用這類工具。」
梅爾茨和川普先前已多次透過電話交談，雙方稍早同意互訪，但未透露具體日期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言