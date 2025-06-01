德總理梅爾茨5日訪美 商討烏克蘭與貿易等議題

中央社／ 柏林31日綜合外電報導

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將於6月5日赴白宮與美國總統川普會面，雙方將商討俄烏戰爭和中東衝突，以及陷入緊張的貿易關係。

法新社報導，德國總理府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）今天表示，會談重點將是德美關係，以及「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭、中東局勢和貿易政策」。

這次會談將是梅爾茨5月初就任總理以來首次正式訪問美國，也是2位領導人首次會面。

自重返白宮以來，川普的安全和貿易政策變化，包括對歐洲夥伴徵收一系列關稅，讓歐洲深感不安。

梅爾茨上月26日表示，一旦跨大西洋貿易衝突升級，歐盟可能對美國科技公司採取措施或加徵關稅，以進行報復。

梅爾茨說：「我們不應倉促而慌亂地做出反應，但如果我們別無選擇，就需要動用這類工具。」

梅爾茨和川普先前已多次透過電話交談，雙方稍早同意互訪，但未透露具體日期。

美國 總理 梅爾茨

延伸閱讀

美股6月續漲機率多大？ 緊盯半導體關稅、美債殖利率

「嚴厲的關愛」川普要求北約增加軍費 歐盟高官：警惕中俄聯手

川普嗆中國「徹底違反協議」！TACO又發作了…禮拜一還要崩？

暴紅的青島女孩…江玉蓉哈佛畢業致詞 網：比川普有格局

相關新聞

川普：加薩新停火協議「非常接近達成」

美國總統川普五月卅日在橢圓辦公室說，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯「正非常接近」達成新的加薩停火協議，卅日或卅一日將讓媒...

IAEA：伊朗近幾月大增高濃縮鈾產量 構成嚴重疑慮

根據法新社今天見過的機密報告，聯合國（UN）核監督機關「國際原子能總署」（IAEA）指出，伊朗近幾個月已加緊生產高濃縮鈾...

觀察站／美中拉扯 東協選誰都頭疼

美國國防部長赫塞斯在新加坡香格里拉對話會上警告東協國家，一面尋求美國的軍事支持，一面又尋求中國的經濟支持，這種兩面下注的...

因應中共海軍數量優勢 美擬部署反艦版戰斧飛彈 美將領：扭轉情勢

星條旗報31日報導，美國海軍自今年9月底起將在驅逐艦部署反艦版戰斧巡弋飛彈。主管海軍戰備的美海軍艦隊司令部司令柯德爾（D...

荷蘭防長：大陸仍在加強對荷間諜活動 鎖定半導體

荷蘭國防部長布瑞克曼今天在新加坡出席亞洲安全會議時受訪指出，中國持續加強對荷蘭的刺探情報行動，且聚焦在半導體

「嚴厲的關愛」川普要求北約增加軍費 歐盟高官：警惕中俄聯手

在新加坡舉行的香格里拉對話上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周六（5月31日）回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。