觀察站／美中拉扯 東協選誰都頭疼

美國國防部長赫塞斯在新加坡香格里拉對話會上警告東協國家，一面尋求美國的軍事支持，一面又尋求中國的經濟支持，這種兩面下注的作法帶有風險。這是美中關稅戰戰火外溢到東南亞新一樁事證。

過去在東協各國中普遍有「經濟靠中國、安全靠美國」的說法，但多為一般學者的論述，各國的政經情勢也未必完全符合。赫塞斯直接點破，等於是警告東協，美中之間只能選一「有他就沒我」，別想兩邊得利。

這幾年，美國靠著「印太戰略」、「軍事同盟」，試圖把東協拉成自己的盟友；中國大陸則是通過「一帶一路」、經貿合作，與基礎援建跟東協綁得更緊。

中國因為經濟實力、全球供應鏈完善和地利之便，自二○○九年起成為東協第一大貿易夥伴且持續至今。東協多國的鐵路（包括完工或興建中的高鐵）、碼頭、機場、高速公路、跨海大橋等許多基礎工程均由中國協助建設。

但在南海問題和台灣問題上，東協多國普遍擔心中美會爆發軍事衝突，因此至少在安全（軍事）方面，可能較傾向美國。

有意思的是，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院在二○二三年做了一個「東南亞態勢報告」。調查詢問東協各國民眾，如果非得在中美之間選邊站，百分之六十一的受訪者選美國，百分之卅八點九選中國。其中汶萊、馬來西亞和印尼這三國民眾更傾向支持中國。

總體來看，東協十國多年來對美中的競逐早就學會「中立」、盡可能兩邊都不得罪。

但在美國總統川普對全球實施「對等關稅」後，這種傾向可能已有改變。而美中關稅戰開打，在多個國際場合或國事邀請訪問，東協成為雙方積極拉攏的對象，只是這樣的拉攏對部分國家恐怕也是不可承受之重。

例如習近平四月剛訪完越南、柬埔寨，美國國務院東亞暨太平洋事務局高階官員歐尼爾就趕到越南、柬埔寨固樁。

有分析形容美中兩邊各自拉扯，東協國家就跟被架在火上烤似的，選誰都頭疼。

隨著川普的保護主義政策和他反覆不定的個性，一些依賴國際貿易的東協多國可能會對美國更加謹慎，為發展更穩定經貿，反可能促使他們進一步加強與中國的關係。