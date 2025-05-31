IAEA：伊朗近幾月大增高濃縮鈾產量 構成嚴重疑慮
根據法新社今天見過的機密報告，聯合國（UN）核監督機關「國際原子能總署」（IAEA）指出，伊朗近幾個月已加緊生產高濃縮鈾。時值伊朗正與美國就其核計畫進行棘手談判。
法新社報導，國際原子能總署在其季度報告中說，截至本月17日，伊朗擁有的濃度最高60%濃縮鈾估計有408.6公斤，較2月時上一份報告增加133.8公斤，這構成「嚴重疑慮」。濃度60%已接近核武所需濃度約90%。
儘管伊朗向來否認尋求製造核武，但根據國際原子能總署的說法，在所有無核武的國家當中，伊朗是唯一將濃縮鈾濃度提煉到60%的國家。
自從2015年達成的伊朗核子協議（JCPOA）瓦解後，德黑蘭和國際原子能總署之間多次爆發緊張關係。伊朗核子協議讓德黑蘭能以限制自身核計畫來換取解除制裁。
國際原子能總署在另一份深度報告中還批評，他們在檢查伊朗核計畫時，德黑蘭的配合度「不如人意」。
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