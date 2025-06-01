美防長赫塞斯：有川普盯著 中共不會侵台

首次以美國國防部長身分出席年度新加坡香格里拉對話的赫塞斯，五月卅一日在該論壇發表主題演講。他向美國的印太盟友保證，他們不會獨自面對來自中國大陸愈來愈大的軍事及經濟施壓，華府將增強其海外防務，以抗衡五角大廈視為迅速增長的中國威脅，尤其是北京對台灣咄咄逼人的態度。

赫塞斯並未詳述如何應對

赫塞斯在題為「美國對印太安全新抱負」的演說中表明，中共想以武力征服台灣的任何企圖，將為印太乃至全球帶來災難性的後果。他聲稱，有美國總統川普盯著，中共就不會侵台。但華爾街日報報導說，赫塞斯在演說中並未詳述一旦中國入侵台灣，美國屆時將如何應對，雖然他的措詞強硬，仍不清楚是否足以讓川普回任後感到焦慮的美國盟友及夥伴放心。

赫塞斯說，中國明顯又可信地準備以武力改變印太的權力平衡，共軍「正進行實戰演練」，「我們不會粉飾太平，中國構成的威脅是真實存在，且恐怕是迫在眉睫」。他還說，中國不再只是為了拿下台灣而壯大共軍，他們現在每天都在積極操練軍隊。他也批評中國在拉美的「野心」，特別是北京在巴拿馬運河擴大影響力的作為。

警告他國兩面下注有風險

赫塞斯重申美國前幾屆政府所做的承諾，即在印太增強美國軍力，以提供更強健的嚇阻，即以實力謀和平。他警告其他國家，兩面下注的做法帶有風險，即一面尋求美國的軍事支持，一面又尋求中國的經濟支持。

赫塞斯提到，美國很自豪能重返印太，「我們會一直留在這」，印太也是美國的優先關注地區。

赫塞斯並強調，美國不尋求與中國衝突，但不能忽視北京企圖改變區域現狀，這些行為對鄰國缺乏尊重、挑戰主權與航行飛越自由，任何企圖以武力或脅迫方式片面改變南海等區域現狀的行為，都不可接受。

澳洲防長馬勒斯則在場邊接受路透訪問時說，儘管中國仍是澳洲重要的戰略夥伴，但當看到中國在沒有戰略保證或戰略透明度下增強軍力，還是希望中國對他們要做的事提供更高透明度，不只是建軍，還有演習。

陸學者：批中挑釁性很強

與會的北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說，赫塞斯演講展現出的對抗性比拜登政府更強，不斷點名批中，存在許多挑撥，挑釁性很強。

達巍說，赫塞斯此次較完整地闡述川普第二任在印太的計畫或戰略，旨在向印太傳遞美國雄心的信號。然而聽眾聽了他的演講後會浮現很多問題，即美國說的與做的存在矛盾，這是他身為美國防長面對的最大難題。中國官方則尚未回應他的演說內容。

另外，赫塞斯的演說將川普與已故新加坡總理李光耀相提並論，引發部分星國民眾不滿。赫塞斯指稱，「如同已故總理（李光耀），川普總統的做法也基於常識和國家利益」。

有星國網友批評，「一位擁有重大歷史意義，另一位則是歇斯底里」，「把川普比做李光耀？這就像說速食麵和精緻餐飲沒兩樣」。